Съезд с Ленинградского шоссе на внутреннюю сторону МКАД при движении в центр ограничат с 1 июня.
Закроют одну полосу из двух. Причина — строительные работы.
Ограничение будет длиться полтора месяца — до 15 июля.
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