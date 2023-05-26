Закрытие детского сада в 6 микрорайоне официально подтвердили — содержать здание, в котором мало детей, оказалось убыточно 26.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Со следующего учебного года детский сад в корпусе 603Б будет закрыт. В администрации школы 854, к которой относится детсад, объясняют, что причина — недобор детей. Из-за этого школа недополучает денег, но при этом вынуждена платить за содержание и ремонт здания полную сумму, причем из бюджета школы.

Сокращение контингента

Об этом стало известно из официального комментария школы к новости «Зеленоград.ру», а также из материалов встречи директора школа Сергея Москаленкова с родителями.

«Тенденция сокращения контингента» не только в этом детсаду — это происходит по всему старому городу, говорит директор Москаленков. И в этом году уходит гораздо больше детей, чем приходит. Сейчас детсад в корпусе 603Б посещают пять групп из семи, а в следующем году останется три группы. Причем сейчас все группы меньше шести человек (кроме одной, где 32 человека). Проектная мощность сада — 240 человек, а ходит — меньше половины.

Оставшихся детей переведут в два других дошкольных здания: корпус 618А и корпус 711. В администрации школы уверяют, что они более популярны — их чаще выбирают при записи.

Проблема в деньгах

Недобор детей сам по себе не стал причиной решения о закрытии здания. Проблема в деньгах, которые школа получает по госзаданию, исходя из количества детей. То есть, если здание не закроют, то школе придётся оплачивать его содержание и ремонт полностью, но финансирование будет всего на три группы.

Когда в корпусе есть дети — на содержание здания расходуются средства школы, а если корпус закрыть — содержание здание финансируется целевой субсидией, объясняет Москаленков. Когда здание закроют («законсервируют») школа подаст заявку на целевую субсидию по содержанию здания без детей. А деньги, полученные на детей, которых переведут в другие корпуса, останутся в бюджете школы.

Москаленков говорит, что группу для детей с полутора лет набрать не удалось. Почему нельзя набирать детей с временной регистрацией, непонятно.

Старый город без детей

Это не единственный детсад, который закроют или могут из-за нехватки детей. В начале мая появились сообщения о закрытии детсада в корпусе 1004А (школа 1528), уже было назначено собрание родителей. Но после огласки, директор школы опроверг эти «слухи», а собрание отменили. Однако, проблема недобора детей никуда не делась — по сведениям родителей на следующий год в корпусе 1004А останется только четыре группы.

Родители сообщают также о состоявшихся закрытиях (или планах) в других детсадах: в 1, 2, 11, 12 микрорайонах.

При этом в детсадах нового города, по словам некоторых родителей, наоборот, есть очередь.

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Метки:
детский сад, микрорайон 6, школа 854
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Закрытие детского сада в 6 микрорайоне официально подтвердили — содержать здание, в котором мало детей, оказалось убыточно Новости
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