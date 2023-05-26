Сокращение контингента

Об этом стало известно из официального комментария школы к новости «Зеленоград.ру», а также из материалов встречи директора школа Сергея Москаленкова с родителями.

«Тенденция сокращения контингента» не только в этом детсаду — это происходит по всему старому городу, говорит директор Москаленков. И в этом году уходит гораздо больше детей, чем приходит. Сейчас детсад в корпусе 603Б посещают пять групп из семи, а в следующем году останется три группы. Причем сейчас все группы меньше шести человек (кроме одной, где 32 человека). Проектная мощность сада — 240 человек, а ходит — меньше половины.

Оставшихся детей переведут в два других дошкольных здания: корпус 618А и корпус 711. В администрации школы уверяют, что они более популярны — их чаще выбирают при записи.