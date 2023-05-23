Детский сад в 6-м микрорайоне собираются закрыть из-за недостатка детей 23.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Сообщение о закрытии детского сада в корпусе 603Б получили некоторые родители от воспитателей. Детей собираются перевести в два других детсадовских корпуса школы 854, а здание, оставшееся без детей законсервировать. Причина — недобор детей и «стремление максимально использовать дошкольное пространство в двух других корпусах».

«С 2021—2022 учебного года количество детей в дошкольных группах корпуса 603Б стало уменьшаться, — пишут воспитатели родителям. — На следующий учебный год в корпусе остаётся всего три группы».

Поэтому управляющий совет школы 854 принял решение о закрытии детсада. Правда, на сайте школы такого решения найти не удалось, хотя в повестке заседания управляющего совета от 16 мая стоит пункт «организация работы дошкольных групп», но решения решение до сих пор не опубликовано.

Детей распределяют в два других дошкольных корпуса — 618А и 711.

Это не единственный детсад, который могут закрыть из-за нехватки детей. В начале мая появились сообщения о закрытии детсада в корпусе 1004А (школа 1528), уже было назначено собрание родителей. Но после огласки, директор школы опроверг эти «слухи», а собрание отменили. Однако, проблема недобора детей никуда не делась — по сведениям родителей на следующий год в корпусе 1004А останется только четыре группы.

Родители сообщают о состоявшихся закрытиях (или планах) в других детсадах: в 1, 2, 11, 12 микрорайонах. При этом в детсадах нового города, по словам некоторых родителей, наоборот, большая очередь.

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Метки:
детский сад, микрорайон 6, школа 854
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