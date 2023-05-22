Общественная кампания «Зеленоград.ру» против краски с токсичным запахом, возможно, приносит результат. Это следует из ответов различных организаций и ведомств на многочисленные обращения жителей.

Роспотребнадзор в ответах на жалобы жителей 7, 8, 14 микрорайонов сообщает, что «Жилищник» с 16 мая якобы прекратил применение краски ПФ-115. Правда, авторы жалоб это не подтверждают — красить вонючей краской продолжают.

Впрочем, возможно, «Жилищник» лукавит, чтобы дорасходовать краску, уже закупленную на 2023 год. Но в следующем году от закупок вонючей краски могут отказаться — об этом сообщили в префектуре в ответ на обращение жителя. Впрямую этого не говорят, но обещают, что «Жилищник учтет пожелания жителей при планировании закупочных мероприятий на 2024 год». При этом раньше в «Жилищнике» предлагали терпеть вонь от краски и пожалеть маляров, хотя префектура запретила красить, если нельзя «качественно проветрить»

Отменить вонючую краску уже в этом году может помочь активность жителей. Например, после коллективного обращения жителей одного из домов (более ста подписей), «Жилищник» сообщил, что будет «по возможности использовать краску с менее выраженным запахом». В обращении жители напирали, что токсичный запах опасен для людей (в том числе для маляров) и домашних животных, сообщали про обострения у людей с легочными и ЛОР-заболеваниями и напоминали, что использование этой краски требует качественного сквозного проветривания, обеспечить которое в их доме невозможно. Аналогичные ответы получили жители некоторых других домов, но это явление не массовое.

Активисты в некоторых домах ещё раньше заставили «Жилищник» отказаться от вонючей краски. Например, председатель совета дома корпуса 161 Ирина Виноградова советует объединиться и писать коллективные обращения во все инстанции, а при получении отписок писать повторно, требуя предоставить протокол общего собрания собственников с решением о проведении ремонта и сметой. А в случае фактического использования вонючей краски вызывать полицию, писать заявление, к которому прикладывать жалобу об отсутствии решения общего собрания о ремонте.