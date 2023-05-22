«Жилищник» утверждает, что прекратил использовать вонючую краску. И может отказаться от её закупки в следующем году 22.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Общественная кампания «Зеленоград.ру» против краски с токсичным запахом, возможно, приносит результат. Это следует из ответов различных организаций и ведомств на многочисленные обращения жителей.

Роспотребнадзор в ответах на жалобы жителей 7, 8, 14 микрорайонов сообщает, что «Жилищник» с 16 мая якобы прекратил применение краски ПФ-115. Правда, авторы жалоб это не подтверждают — красить вонючей краской продолжают.

Впрочем, возможно, «Жилищник» лукавит, чтобы дорасходовать краску, уже закупленную на 2023 год. Но в следующем году от закупок вонючей краски могут отказаться — об этом сообщили в префектуре в ответ на обращение жителя. Впрямую этого не говорят, но обещают, что «Жилищник учтет пожелания жителей при планировании закупочных мероприятий на 2024 год». При этом раньше в «Жилищнике» предлагали терпеть вонь от краски и пожалеть маляров, хотя префектура запретила красить, если нельзя «качественно проветрить»

Отменить вонючую краску уже в этом году может помочь активность жителей. Например, после коллективного обращения жителей одного из домов (более ста подписей), «Жилищник» сообщил, что будет «по возможности использовать краску с менее выраженным запахом». В обращении жители напирали, что токсичный запах опасен для людей (в том числе для маляров) и домашних животных, сообщали про обострения у людей с легочными и ЛОР-заболеваниями и напоминали, что использование этой краски требует качественного сквозного проветривания, обеспечить которое в их доме невозможно. Аналогичные ответы получили жители некоторых других домов, но это явление не массовое.

Активисты в некоторых домах ещё раньше заставили «Жилищник» отказаться от вонючей краски. Например, председатель совета дома корпуса 161 Ирина Виноградова советует объединиться и писать коллективные обращения во все инстанции, а при получении отписок писать повторно, требуя предоставить протокол общего собрания собственников с решением о проведении ремонта и сметой. А в случае фактического использования вонючей краски вызывать полицию, писать заявление, к которому прикладывать жалобу об отсутствии решения общего собрания о ремонте.

Читайте также
Вонючая краска не только вредит здоровью (пострадал ребенок), но ещё и быстро отваливается. Вот пример из одного дома в 14-м микрорайоне
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
сюжет: вонючая краска
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Жилищник» утверждает, что прекратил использовать вонючую краску. И может отказаться от её закупки в следующем году Новости
Большой выбор сумок, чемоданов, кошельков — в магазине на улице Гоголя, 2 Реклама
Известный популяризатор математики выступит с открытой лекцией в зеленоградском храме Афиша
В МИЭТе рассказали о своём строительстве и ремонте: новое общежитие и учебный корпус, ремонт стадиона и клуба, расширение парковки Новости
Новую станцию МЦД-3 начали строить рядом с Ленинградским вокзалом. С неё тоже можно будет пересесть на метро Новости
Собянин пойдет на выборы мэра от партии «Единая Россия». А не самовыдвиженцем «от партии москвичей», как раньше Новости
Компания «Резонит» приглашает сотрудников на предприятия в Зеленограде (Алабушево) и п. Зубово (г.о. Клин) Реклама
Зеленоградский «Микрон» возобновил стабильное производство чипов для загранпаспортов. Но оформить паспорт на десять лет всё ещё нельзя Новости
На чем и за сколько ездили по будущему Ленинградскому шоссе триста лет назад — история Санкт-Петербургского тракта Истории
Салон красоты «Отрада» предлагает широкий спектр парикмахерских услуг. Также есть бровист, ногтевой сервис и подолог Реклама
Право на застройку во 2-м микрорайоне выиграла красноярская компания, подняв стартовую цену в 12 раз Новости
Лето балета в Зеленограде — четыре жемчужины мирового балета в июле на сцене КЦ «Зеленоград» Афиша
Чиновники перекрыли сквозной проход по территории обновлённой поликлиники в 9 микрорайоне. Калитки закрывают «для безопасности пациентов» Новости
Доступ в леса Московской области ограничен до 23 мая из-за отсутствия осадков и высокой пожарной опасности. Но за пожарами следит нейросеть Новости
Вакансии сети салонов «Точка красоты» — требуются парикмахер, мастер маникюра и администратор Реклама
Останки вещевого рынка уберут с Крюковской площади до 25 мая. Одновременно закончат торговлю овощами и фруктами Новости
Бюджетных мест для технарей стало больше — начинаем цикл публикаций «Наш МИЭТ-2023». Актуальная, полезная и интересная информация для абитуриентов Истории
Зарядные станции для электромобилей планируют установить в 4-м, 5-м и 14-м микрорайонах Новости
Определены лучшие компании и люди города в «Народной премии Зеленоград.ру 2023». Вот список победителей во всех номинациях Новости
Три бесплатных мастер-класса для школьников 2-10 классов, интересующихся IT, пройдут в конце мая Новости
Оплату проезда банковской картой на турникетах электрички отключат для запуска МЦД Новости
Как идет ремонт в детской поликлинике в 8-м микрорайоне - фоторепортаж со стройки Истории
Определился ещё один кандидат на пост мэра Москвы — от партии «Новые люди» Новости
Число преступлений в Зеленограде начало резко снижаться, но всё ещё остаётся одним из самых высоких в Москве Новости
Поезд с новинками от SURA SUSHI не остановить! Реклама
Старые вагоны на «зеленой» ветке метро начнут менять в 2024 году Новости
Десятки грубых нарушений при капремонте зафиксировали жители дома в 10-м микрорайоне. Вот как они борются за свой дом Истории
Павильон «Здоровая Москва» открылся на площади Юности. Вот какие бесплатные обследования там делают Истории
© 1997–2023 Зеленоград.ру