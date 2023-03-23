После использования краски с «сильным запахом» необходимо «качественно проветривать» подъезды — такое поручение дала префектура зеленоградскому «Жилищнику».
Как сообщил «Зеленоград.ру» начальник управления ЖКХ Сергей Галустов, управляющей компании предписано действовать так:
- когда на улице отрицательная температура и нельзя проветрить подъезд — не красить
- когда на улице положительная температура — красить и после этого «качественно проветривать подъезд»
О том же сообщает в своем ответе местному жителю и.о. главы управы Силино Виктория Кулешева, только она употребляет фразу «полноценное проветривание».
Это большой сдвиг в позиции чиновников, которые, наконец-то, начали признавать то, что написано в инструкции к токсичной краски, которую широко используют при косметическом ремонте — помещение обязательно проветривать. Раньше они просто присылали отписки, что краска закуплена по закону и на неё есть сертификаты качества, закрывая глаза на нарушения правил использования этой краски.
Однако до полной безопасности жителей ещё далеко. Вот что остается неясным:
- что такое «полноценное» или «качественное» проветривание? Какая кратность воздухообмена должна достигаться таким проветриванием?
- что делать, если качественно проветрить подъезд невозможно?
- кто должен следить за поддержанием режима «качественного проветривание» до тех пор, пока запах не выветрится (по свидетельствам жителей это может занять 10-14 дней)?
- что делать во время покраски (Галустов говорит о проветривании только после покраски)?
- что с безопасностью маляров, которые работают без средств индивидуальной защиты?
- что делать, если, несмотря на проветривание, запах краски всё равно проникает в квартиры?
- почему нельзя применять краску с аналогичными характеристиками, но без токсичного запаха?
- зачем красить то, что можно не красить?
«Зеленоград.ру» будет выяснять это в префектуре.
В связи с использование ядовитой краски директор «Жилищника» Адсалам Дударов уже получил предостережения от Роспотребнадзора и прокуратуры о недопустимости нарушения закона.