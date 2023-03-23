После использования краски с «сильным запахом» необходимо «качественно проветривать» подъезды — такое поручение дала префектура зеленоградскому «Жилищнику».

Как сообщил «Зеленоград.ру» начальник управления ЖКХ Сергей Галустов, управляющей компании предписано действовать так:

когда на улице отрицательная температура и нельзя проветрить подъезд — не красить

когда на улице положительная температура — красить и после этого «качественно проветривать подъезд»

О том же сообщает в своем ответе местному жителю и.о. главы управы Силино Виктория Кулешева, только она употребляет фразу «полноценное проветривание».

Это большой сдвиг в позиции чиновников, которые, наконец-то, начали признавать то, что написано в инструкции к токсичной краски, которую широко используют при косметическом ремонте — помещение обязательно проветривать. Раньше они просто присылали отписки, что краска закуплена по закону и на неё есть сертификаты качества, закрывая глаза на нарушения правил использования этой краски.

Однако до полной безопасности жителей ещё далеко. Вот что остается неясным:

что такое «полноценное» или «качественное» проветривание? Какая кратность воздухообмена должна достигаться таким проветриванием?

что делать, если качественно проветрить подъезд невозможно?

кто должен следить за поддержанием режима «качественного проветривание» до тех пор, пока запах не выветрится (по свидетельствам жителей это может занять 10-14 дней)?

что делать во время покраски (Галустов говорит о проветривании только после покраски)?

что с безопасностью маляров, которые работают без средств индивидуальной защиты?

что делать, если, несмотря на проветривание, запах краски всё равно проникает в квартиры?

почему нельзя применять краску с аналогичными характеристиками, но без токсичного запаха?

зачем красить то, что можно не красить?

«Зеленоград.ру» будет выяснять это в префектуре.

В связи с использование ядовитой краски директор «Жилищника» Адсалам Дударов уже получил предостережения от Роспотребнадзора и прокуратуры о недопустимости нарушения закона.