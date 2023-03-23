«Жилищнику» запретили использовать вонючую краску, если подъезд невозможно «качественно» проветрить 23.03.2023 ZELENOGRAD.RU

После использования краски с «сильным запахом» необходимо «качественно проветривать» подъезды — такое поручение дала префектура зеленоградскому «Жилищнику».

Как сообщил «Зеленоград.ру» начальник управления ЖКХ Сергей Галустов, управляющей компании предписано действовать так:

  • когда на улице отрицательная температура и нельзя проветрить подъезд — не красить
  • когда на улице положительная температура — красить и после этого «качественно проветривать подъезд»

О том же сообщает в своем ответе местному жителю и.о. главы управы Силино Виктория Кулешева, только она употребляет фразу «полноценное проветривание».

Это большой сдвиг в позиции чиновников, которые, наконец-то, начали признавать то, что написано в инструкции к токсичной краски, которую широко используют при косметическом ремонте — помещение обязательно проветривать. Раньше они просто присылали отписки, что краска закуплена по закону и на неё есть сертификаты качества, закрывая глаза на нарушения правил использования этой краски.

Однако до полной безопасности жителей ещё далеко. Вот что остается неясным:

  • что такое «полноценное» или «качественное» проветривание? Какая кратность воздухообмена должна достигаться таким проветриванием?
  • что делать, если качественно проветрить подъезд невозможно?
  • кто должен следить за поддержанием режима «качественного проветривание» до тех пор, пока запах не выветрится (по свидетельствам жителей это может занять 10-14 дней)?
  • что делать во время покраски (Галустов говорит о проветривании только после покраски)?
  • что с безопасностью маляров, которые работают без средств индивидуальной защиты?
  • что делать, если, несмотря на проветривание, запах краски всё равно проникает в квартиры?
  • почему нельзя применять краску с аналогичными характеристиками, но без токсичного запаха?
  • зачем красить то, что можно не красить?

«Зеленоград.ру» будет выяснять это в префектуре.

В связи с использование ядовитой краски директор «Жилищника» Адсалам Дударов уже получил предостережения от Роспотребнадзора и прокуратуры о недопустимости нарушения закона.

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Метки:
Галустов Сергей Юрьевич, ремонт подъездов, сюжет: вонючая краска
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