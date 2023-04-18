В «Жилищнике» предложили терпеть вонь от краски и пожалеть маляров. Раньше префектура запретила красить, если нельзя «качественно проветрить» 18.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Несмотря на прямой запрет префектуры использовать краску с токсичным запахом при ремонте подъездов, если их невозможно качественно проветрить, «Жилищник» продолжает травить людей и своих же работников. А недовольным предлагают потерпеть.

«Краска действительно плохо пахнет, краска дешевая», констатирует очевидное в чате «Жилищника» директор инженерной службы района Савёлки Илья Фокин и дальше старается вызвать сочувствие — мол, сотрудники «Жилищника» страдают вместе со всеми. «Мы живем в городе и также испытываем все негативные моменты вместе с вами. И отключения воды, электричества, отопления… и запах краски. Не надо считать нас за инопланетян, мы ваши соседи». Почему в «Жилищнике» считают, что соседство оправдывает нарушение запрета на использование вонючей краски в случае невозможности проветрить, непонятно.

Также Фокин предлагает пожалеть маляров: «Представьте только, что маляры испытывают, работая круглый год с этой краской». Это также удивительное признание в нарушении «Жилищником» требований охраны труда. На многочисленных видео и фото зафиксировано, что работники «Жилищника» работают с токсичной краской без средств индивидуальной защиты. В лучшем случае — в медицинской маске, которая от запаха не защищает.

Что же делать жителям, которые подольше маляров контактируют с ядовитой краской, запах которой проникает в квартиры. Ответ Фокина — «прошу набраться терпения и подождать пока высохнет».

Жителям 7-го микрорайона, которым писал Фокин, этот ответ явно не понравился. «У Ильи Николаевича вообще все просто: нет отопления зимой — спите спокойно; краска воняет — дышите спокойно», пишет Юлия. «Два месяца уже живем в этой вонище и мне вас, Илья Фокин, не жалко — ваши посты с просьбой пожалеть „Жилищник“ только вызывают раздражение» , — ответила ему Вера. Даже при всей нелепости совета «потерпеть», непонятно, сколько же именно надо терпеть? В некоторых подъездах подкрашивание ядовитой краской длится не первый месяц.

Перетерпеть ежегодный, но относительно короткий взрыв недовольства в некоторых домах — в этом как раз стратегия «Жилищника». Там знают, что большинство жителей готовы терпеть ядовитый запах, а когда краска все-таки высохнет, они забудут о проблеме до следующей покраски, которая может быть только через пять лет. Покраску останавливают только при активном сопротивлении или в случае реальных проблем со здоровьем у кого-то из жителей. Стратегия жителей — как раз наоборот — должна заключаться в нетерпимости.

Жителям следует продолжать требовать немедленного прекращения покраски в связи с невозможностью качественного проветривания: требуйте этого от префектуры, мэрии, прокуратуры, Роспотребнадзора и жилищной инспекции. Вызывайте полицию через 112, чтобы они выгнали из вашего подъезда маляров, которые нарушают прямой запрет префектуры. Чем больше «шума» и активности, чем больше ваших соседей оставят жалобы, тем больше вероятность, что «Жилищник» пожалеет именно ваш подъезд и пойдет красить к тем, кто согласен потерпеть.

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Метки:
сюжет: вонючая краска
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