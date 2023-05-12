Кого больше любит зеленоградский чиновник — водителя или пешехода? Собянин или наш префект могут говорить, что угодно, но когда доходит до дела, где решает рядовой клерк, ответ становится очевиден: только машины, никаких пешеходов.
Показателен пример в 3-м микрорайоне, где проезд вдоль «Флейты» из-за перекладки коммуникаций сужен до одной полосы. Теперь пешеходам там теперь делать нечего, если они хотят выжить — ведь разъезд машин организован прямо по тротуару (на видео).
Так иногда разъезжались и раньше, когда проезд был сужен из-за припаркованных машин, но теперь это легализовали — кто-то очень заботящийся о водителях даже сделал из асфальта плавный въезд на тротуар.
Может быть для пешеходов тоже обустроили удобный обход? Может быть расширили тротуар, положив деревянные настилы на газон (первое и самое очевидное, что приходит в голову)? Ничего подобного — на пешеходов (в том числе стариков и детей, которых тут ходит много) просто наплевали. Ведь ни разу ещё в нашем городе чиновник, чья халатность приводила к ДТП, не понёс никакой ответственности.
Во-первых, отправьте требование обеспечить пешеходам безопасный проход в префектуру — на сайте
Во-вторых, потребуйте от прокуратуры провести проверку. Отправить обращение в прокуратуру просто. Вот инструкция:
- Зайдите на страницу обращений в прокуратуры Москвы
- Авторизуйтесь через Госуслуги
- Заполните свои данные (они могут подгрузиться автоматически из Госуслуг)
- Выберите орган прокуратуры, в который хотите подать заявление (выбирайте прокуратуру Зеленоградского округа)
- Выберите тип обращения — общего характера
- Выберите тематику «О нарушениях в ЖКХ»
- Напишите текст обращения: можете написать, что из публикации в СМИ «Зеленоград.ру» (или из личных наблюдений) вам стало известно об опасности, которой подвергаются пешеходы в местном проезде между корпусами 359 и 360, вынужденные идти по тротуару вместе с машинами; при этом для машин обустроен въезд на тротуар, а обхода для пешеходов нет. В конце попросите принять меры в отношении нарушителей