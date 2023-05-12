Кого больше любит зеленоградский чиновник — водителя или пешехода? Собянин или наш префект могут говорить, что угодно, но когда доходит до дела, где решает рядовой клерк, ответ становится очевиден: только машины, никаких пешеходов.

Показателен пример в 3-м микрорайоне, где проезд вдоль «Флейты» из-за перекладки коммуникаций сужен до одной полосы. Теперь пешеходам там теперь делать нечего, если они хотят выжить — ведь разъезд машин организован прямо по тротуару (на видео).