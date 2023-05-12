Объезд узкой дороги в 3-м микрорайоне обустроили по тротуару. А сделать обход для пешеходов забыли 12.05.2023 ZELENOGRAD.RU

Кого больше любит зеленоградский чиновник — водителя или пешехода? Собянин или наш префект могут говорить, что угодно, но когда доходит до дела, где решает рядовой клерк, ответ становится очевиден: только машины, никаких пешеходов.

Показателен пример в 3-м микрорайоне, где проезд вдоль «Флейты» из-за перекладки коммуникаций сужен до одной полосы. Теперь пешеходам там теперь делать нечего, если они хотят выжить — ведь разъезд машин организован прямо по тротуару (на видео).

Так иногда разъезжались и раньше, когда проезд был сужен из-за припаркованных машин, но теперь это легализовали — кто-то очень заботящийся о водителях даже сделал из асфальта плавный въезд на тротуар.

Может быть для пешеходов тоже обустроили удобный обход? Может быть расширили тротуар, положив деревянные настилы на газон (первое и самое очевидное, что приходит в голову)? Ничего подобного — на пешеходов (в том числе стариков и детей, которых тут ходит много) просто наплевали. Ведь ни разу ещё в нашем городе чиновник, чья халатность приводила к ДТП, не понёс никакой ответственности.

Что с этим делать?

Во-первых, отправьте требование обеспечить пешеходам безопасный проход в префектуру — на сайте

Во-вторых, потребуйте от прокуратуры провести проверку. Отправить обращение в прокуратуру просто. Вот инструкция:

  • Зайдите на страницу обращений в прокуратуры Москвы
  • Авторизуйтесь через Госуслуги
  • Заполните свои данные (они могут подгрузиться автоматически из Госуслуг)
  • Выберите орган прокуратуры, в который хотите подать заявление (выбирайте прокуратуру Зеленоградского округа)
  • Выберите тип обращения — общего характера
  • Выберите тематику «О нарушениях в ЖКХ»
  • Напишите текст обращения: можете написать, что из публикации в СМИ «Зеленоград.ру» (или из личных наблюдений) вам стало известно об опасности, которой подвергаются пешеходы в местном проезде между корпусами 359 и 360, вынужденные идти по тротуару вместе с машинами; при этом для машин обустроен въезд на тротуар, а обхода для пешеходов нет. В конце попросите принять меры в отношении нарушителей

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 3, пешеходы, безопасность дорожного движения
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Пивной бар Draft’n’Craft открывается на Крюковской площади Новости
Полиция отказалась искать неизвестных, уничтоживших молодые деревья в зеленоградском дворе. Потому что неизвестно, кто их посадил Новости
Клиентский день с французским брендом Academie в салоне красоты «Никор» — 18 мая скидки, подарки, консультации врача бренда и фуршет Реклама
Прогулка по Екатерининскому тракту — участку старой дороги между Москвой и Санкт-Петербургом, расположенному в Зеленограде Истории
Супер-вкусная акция на манго Перу — три по цене двух Реклама
Чиновники опровергли слухи о закрытии детсада в 10-м микрорайоне. А таинственное родительское собрание внезапно отменили Новости
15 мая магазинам сети «Я Сама» — 25 лет. В честь юбилея скидки от 25% на весь ассортимент Реклама
Горячую воду отключат в районе Крюково с 16 по 25 мая Гид
Вестерн для детей «Вождь краснокожих» — 16 мая в КЦ «Зеленоград» Афиша
Историческую скульптуру оленей обещают отреставрировать и вернуть на место Новости
Школа программирования «Софтиум» открывает набор в летние смены в детский клуб «Кид Эволюция» Реклама
Изменения расписания электричек до конца мая — многочасовые перерывы и увеличения интервалов Новости
Поселок «Трамвай» обжаловал решение зеленоградского суда о сносе своего незаконного забора Новости
Помещения в аренду под различные сферы деятельности, развивающие центры — по очень низкой цене в Центре активной жизни «Савёлки». Скоро открытие нового детского парка развлечений и фитнес-клуба Реклама
Выставка электронных игр 1980-х годов — в музее истории МИЭТа Афиша
Детский сад в 10-м микрорайоне могут закрыть из-за недобора детей. Но запись в него уже закрыта Новости
Завершается голосование за лидеров народной премии «Зеленоград.ру». Выбирайте лучшие компании и людей нашего города Истории
Заброшенный мемориал «Последний рубеж» на Пятницком шоссе успели привести в порядок к 9 Мая Новости
Бесплатный мастер-класс по созданию игры Roblox от «Компьютерной Академии ТОП» — 13 мая. А также невероятные акции и скидки на программы для детей и взрослых Реклама
Летом в «Зеленопарке» откроется городской термальный курорт Termoland Новости
Между «Речным вокзалом» и «Сходненской» возобновил работу речной маршрут. Оплачивать можно картой «Тройка» Новости
Сражения и победы Константина Рокоссовского, памятник которому поставили в зеленоградском парке Победы ровно 20 лет назад Истории
Вынесен приговор по делу о гибели пассажира электрички, которого зажало дверьми. Что выяснило следствие, как оправдывался машинист и почему трагедия может повториться Истории
Зеленоградский театр «Ведогонь» начал работу над двумя новыми спектаклями — по пьесам Астрид Линдгрен и Алексея Толстого Новости
Семинар чемпиона Европы и России по бодибилдингу Станислава Линдовера - 13 мая в конференц-зале гостиницы «Рекорд» Афиша
Художников-волонтёров приглашают раскрасить домики возле Школьного озера Новости
Лето в «Середниково Парк» — идёт запись в лагерь-клуб BeanClub для детей 6-12 лет Реклама
Какие места в Зеленограде обрабатывают от клещей Гид
© 1997–2023 Зеленоград.ру