Художницы из Зеленограда и Санкт-Петербурга расписали стены библиотек. Вот что получилось
Эти маленькие домики (всего их семь) используют для хранения инвентаря — из них хотят сделать настоящие арт-объекты.
«Хочется сказок и красивой геометрии, современных принтов и классики живописи», — объясняют в Объединении культурных центров Зеленограда.
Если вы готовы помочь украсить домики, пишите на почту project@zelbiblio.ru (все необходимые материалы предоставят)
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