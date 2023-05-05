Эти маленькие домики (всего их семь) используют для хранения инвентаря — из них хотят сделать настоящие арт-объекты.

«Хочется сказок и красивой геометрии, современных принтов и классики живописи», — объясняют в Объединении культурных центров Зеленограда.

Если вы готовы помочь украсить домики, пишите на почту project@zelbiblio.ru (все необходимые материалы предоставят)