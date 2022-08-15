— Я коренной житель Зеленограда, все детство ходила за книгами, заданными на лето, в библиотеку №253, мне это место очень дорого. Обустраивать страну, города, делать жизнь людей лучше, может только читающее поколение.

Моя работа называется «Дети». Главными фигурами композиции являются моя ребятня, дочь Василиса и сын Арсений, у читающих малышей был ранний книжный старт и богатая книжная среда дома. Я начала показывать и читать своим детям практически с рождения и продолжаю читать до сих пор. Часто прочитанное обсуждается. При этом книги и журналы разложены везде и всюду.

На стенах библиотеки я старалась воплотить в жизнь, эскиз на котором книжные строчки перевоплощаются в детскую фантазию улетающую в бесконечные приключения, так же изобразила огромное количество книг, животных, и фрагменты из сказок, которые знакомы не одному поколению с давних времён.

Хочется отметить белку, сидящую в правом углу, она является зеленоградским символом. По словам зеленоградцев, она символизируют любовь жителей к природе своего округа и особенно к этим самым популярным в городе зверькам, которых дети и взрослые наблюдают каждый день и кормят с рук.