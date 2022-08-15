Две уникальные художественные работы появились в городских библиотеках. Их сделали художницы из Зеленограда и Санкт-Петербурга — победители конкурса «Контуры Культуры». Они рассказали «Зеленоград.ру» о своих работах.
— Я коренной житель Зеленограда, все детство ходила за книгами, заданными на лето, в библиотеку №253, мне это место очень дорого. Обустраивать страну, города, делать жизнь людей лучше, может только читающее поколение.
Моя работа называется «Дети». Главными фигурами композиции являются моя ребятня, дочь Василиса и сын Арсений, у читающих малышей был ранний книжный старт и богатая книжная среда дома. Я начала показывать и читать своим детям практически с рождения и продолжаю читать до сих пор. Часто прочитанное обсуждается. При этом книги и журналы разложены везде и всюду.
На стенах библиотеки я старалась воплотить в жизнь, эскиз на котором книжные строчки перевоплощаются в детскую фантазию улетающую в бесконечные приключения, так же изобразила огромное количество книг, животных, и фрагменты из сказок, которые знакомы не одному поколению с давних времён.
Хочется отметить белку, сидящую в правом углу, она является зеленоградским символом. По словам зеленоградцев, она символизируют любовь жителей к природе своего округа и особенно к этим самым популярным в городе зверькам, которых дети и взрослые наблюдают каждый день и кормят с рук.
— Мне 21, я перешла на 4-й курс НИУ ВШЭ СПБ (профиль коммуникационного дизайна). Стрит-арт открыла для себя не так давно, несколько месяцев назад. В универе было задание поработать над реальным брифом конкурса. Мой куратор Андрей Люблинский рассказал мне про ежегодный фестиваль стрит-арта Stenograffia, который проводится в Екатеринбурге [в этом конкурсе проект Анастасии тоже победил], и я начала рисовать.
Была задача придумать узнаваемый визуальный язык. Он сложился довольно просто, интуитивно. Большую роль сыграли тысячи просмотренных референсов, пережитый опыт, любовь к яркой абстракции [команды немецких художников] Zebu и геометричным арт-объектам Андрея Люблинского.
Про «Контуры Культуры» узнала случайно, заинтересовала возможность порисовать в помещении, еще и в общественном пространстве. Это был новый для меня опыт. Здорово не зависеть от погодных условий и не прерывать работу из-за дождя, но при рисовании на улице нет потребности в респираторе, в здании же без него не обойтись, особенно при работе с баллонами.
Непосредственно к работе в библиотеке мы приступили 5-го августа, а закончили 11-го. Очень хороший темп работы помогали поддерживать волонтеры и мои друзья, которых я привезла с собой. Мы расписали девять стен (около 90 кв.м) всего за неделю. Персонал библиотеки хорошо отнесся к новому оформлению этажа, спрашивали, что изображено на стенах и угощали нас чаем. Посетители, как дети, так и взрослые, также с интересом рассматривали работу.
Про Зеленоград до этой поездки я почти ничего не знала, но по приезде была приятно удивлена. Зеленый, спокойный город, мне очень понравилась чистая, белая архитектура, парк 40-летия Победы и площадь Юности. Интересно открывать для себя новые места, вечерами после окончания работы мы много гуляли по городу.
«Контуры Культуры» — всероссийский конкурс, направленный на интеграцию стрит-арта в интерьерную среду и создание арт-объектов на территории общественных городских пространств. Всего жюри рассмотрело более пятисот эскизов, которые прислали художники из 55 городов России. Победители — художники стрит-арта и паблик-арта — расписывают стены помещений и создают арт-объекты на территории культурных пространств Москвы.