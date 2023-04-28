«Сперва ребята проходили теоретический и практический туры главной предметной олимпиады страны, — рассказывает школа. — В свободное время для участников организовали экскурсии в Музей истории, Музей техники, подготовили увлекательные встречи с учеными, провели отбор в сборную России на международные олимпиады».

Призеры и победители олимпиады были объявлены на церемонии закрытия заключительного этапа ВсОШ.

Для Екатерины это уже вторая победа в этом году. В марте она стала призером Всероссийской олимпиады школьников по химии. Финал олимпиады прошёл в центре «Сириус» в Сочи, где собрались команды из победителей и призёров региональных туров ВсОШ. Кроме Екатерины, школу 853 представлял 11-классник Николай Левкин и 9-классник Ярослав Бродский.

«Ребята проходили теоретические туры и выполняли задания практического тура главной предметной олимпиады страны. В свободное время для участников проводили экскурсии по Университету „Сириус“, научные лекции и другие мероприятия», — рассказывает школа.

А спустя неделю, в «Сириусе» завершился и заключительный тур ВсОШ по астрономии, в котором успешно выступил 10-классник школы 853 Андрей Бритвин.