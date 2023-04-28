Девятиклассница школы 853 стала призером Всероссийской олимпиады и по физике, и по химии 28.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Финальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике завершился 15 апреля в Санкт-Петербурге. Школу представляла на нём Екатерина Комкова, ученица 9Б класса.

«Сперва ребята проходили теоретический и практический туры главной предметной олимпиады страны, — рассказывает школа. — В свободное время для участников организовали экскурсии в Музей истории, Музей техники, подготовили увлекательные встречи с учеными, провели отбор в сборную России на международные олимпиады».

Призеры и победители олимпиады были объявлены на церемонии закрытия заключительного этапа ВсОШ.

Для Екатерины это уже вторая победа в этом году. В марте она стала призером Всероссийской олимпиады школьников по химии. Финал олимпиады прошёл в центре «Сириус» в Сочи, где собрались команды из победителей и призёров региональных туров ВсОШ. Кроме Екатерины, школу 853 представлял 11-классник Николай Левкин и 9-классник Ярослав Бродский.

«Ребята проходили теоретические туры и выполняли задания практического тура главной предметной олимпиады страны. В свободное время для участников проводили экскурсии по Университету „Сириус“, научные лекции и другие мероприятия», — рассказывает школа.

А спустя неделю, в «Сириусе» завершился и заключительный тур ВсОШ по астрономии, в котором успешно выступил 10-классник школы 853 Андрей Бритвин.

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Метки:
олимпиада, физика, школа 853, химия
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