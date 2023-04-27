Это не первый случай, когда в канализация засоряется странными предметами. Например, во время эпидемии ковида в Андреевке затопило три дома из-за выброшенных в канализацию медицинских масок. А коммунальщики в Брехово объясняли поломку КНС и загрязнение стоками соседнего озера спущенной в канализацию курицей.