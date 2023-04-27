Слив канализации в реку с территории дачного поселка «Трамвай» подтвердился
Кто и каким образом умудрился засунуть в канализацию пуховое одеяло 2x2 метра, непонятно. Но в результате пришлось восстанавливать канализационно-насосную станцию (КНС) и и откачивать стоки. Сейчас ещё продолжают откачивать стоки из подвала дома 21 по Тверецкому проезду.
Это не первый случай, когда в канализация засоряется странными предметами. Например, во время эпидемии ковида в Андреевке затопило три дома из-за выброшенных в канализацию медицинских масок. А коммунальщики в Брехово объясняли поломку КНС и загрязнение стоками соседнего озера спущенной в канализацию курицей.
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