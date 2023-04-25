Строительно-монтажные работы на объекте завершены в начале апреля. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы и комплексное испытание инженерных систем, также производится передача объекта департаменту здравоохранения. Когда точно поликлиника примет пациентов в департаменте капремонта не сказали, уточнив только, что это произойдет «в ближайшее время».



Капремонт поликлиники в корпусе 911 идёт уже третий год, хотя сначала всё обещали сделать за год. Затем сроки неоднократно переносили, несмотря на слова мэра Собянина, будто они умеют реконструировать поликлиники «со скоростью от 9 до 12 месяцев».

Сейчас из пяти взрослых поликлиник в Зеленограде работают только две — остальные закрыты на ремонт. Также ремонтируют одну из детских поликлиник и планируют закрыть ещё две.