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Строители назвали причины задержки ремонта поликлиники в 9-м микрорайоне — это большой объем незапланированных работ и санкции 25.04.2023 ZELENOGRAD.RU

В процессе демонтажа был выявлен большой объем дополнительных работ: потребовалось усиление различных элементов здания, включая существующие железобетонные конструкции; гидроизоляция фундамента и заменена плит перекрытий, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте капитального ремонта.

Кроме того, для ремонта были необходимы «определенного вида инженерные системы, оборудование и комплектующие, а также ряд строительных и отделочных материалов, сроки поставки которых из-за действующих ограничений увеличились».

Строительно-монтажные работы на объекте завершены в начале апреля. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы и комплексное испытание инженерных систем, также производится передача объекта департаменту здравоохранения. Когда точно поликлиника примет пациентов в департаменте капремонта не сказали, уточнив только, что это произойдет «в ближайшее время».

Капремонт поликлиники в корпусе 911 идёт уже третий год, хотя сначала всё обещали сделать за год. Затем сроки неоднократно переносили, несмотря на слова мэра Собянина, будто они умеют реконструировать поликлиники «со скоростью от 9 до 12 месяцев».

Сейчас из пяти взрослых поликлиник в Зеленограде работают только две — остальные закрыты на ремонт. Также ремонтируют одну из детских поликлиник и планируют закрыть ещё две.

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Метки:
микрорайон 9, поликлиника, санкции
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Обсуждение
Юрий Хотимский
Вчера, 18:27
А если закрыть одну поликлинику и быстро отремонтировать, бросив все силы и ресурсы на нее?! А потом следующую и т.д.?! Любят приводить в пример Китай, чтобы не один Запад был авторитетом. Так в Китае 11-этажный дом строят за 28 часов. А 57-этажный небоскреб за целых 57 дней.
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