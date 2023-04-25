В процессе демонтажа был выявлен большой объем дополнительных работ: потребовалось усиление различных элементов здания, включая существующие железобетонные конструкции; гидроизоляция фундамента и заменена плит перекрытий, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте капитального ремонта.
Кроме того, для ремонта были необходимы «определенного вида инженерные системы, оборудование и комплектующие, а также ряд строительных и отделочных материалов, сроки поставки которых из-за действующих ограничений увеличились».
Строительно-монтажные работы на объекте завершены в начале апреля. Сейчас ведутся пуско-наладочные работы и комплексное испытание инженерных систем, также производится передача объекта департаменту здравоохранения. Когда точно поликлиника примет пациентов в департаменте капремонта не сказали, уточнив только, что это произойдет «в ближайшее время».
Капремонт поликлиники в корпусе 911 идёт уже третий год, хотя сначала всё обещали сделать за год. Затем сроки неоднократно переносили, несмотря на слова мэра Собянина, будто они умеют реконструировать поликлиники «со скоростью от 9 до 12 месяцев».
Сейчас из пяти взрослых поликлиник в Зеленограде работают только две — остальные закрыты на ремонт. Также ремонтируют одну из детских поликлиник и планируют закрыть ещё две.