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Детские поликлиники во 2-м и 15-м микрорайонах могут закрыть на капитальный ремонт осенью 13.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Филиалы поликлиники №105 в корпусах 225А и 1513 в этом году должны закрыться на капремонт — по планам властей, в октябре-декабре. Одновременно или нет, пока неизвестно. Но не раньше, чем откроют после ремонта головное здание в корпусе 805.

В Зеленограде четыре детские поликлиники — главный корпус в 8-м микрорайоне, филиалы во 2-м, 3-м и 15-м микрорайонах. Главный корпус закрыт на капитальный ремонт с апреля прошлого года. Работы должны полностью завершить в августе, для пациентов здание обещают открыть в августе-сентябре.

Точные даты закрытия следующих двух поликлиник станут известны позже, как и информация о приеме врачей в период капремонта в других поликлиниках. Но в любом случае сначала должны открыть главный корпус, заверили «Зеленоград.ру» в администрации поликлиники №105. После закрытия филиалов во 2-м и 15-м микрорайонах останутся две детских поликлиники в 3-м и 8-м микрорайонах. Еще один резерв — здание стоматологической поликлиники на Каштановой аллее, возле больницы. Его и сейчас задействуют для маленьких пациентов 105-й поликлиники, там принимают некоторые специалисты, делают УЗИ. Но все три здания расположены в старом городе. Если после закрытия детской поликлиники в 15-м микрорайоне не найдется резерва в новом городе (например, в стоматологической поликлинике в 16-м), то жителям района Крюково — а это половина Зеленограда — придется ездить с детьми в старый город.

Мэр Собянин говорит, что научились полностью реконструировать поликлиники за 12 месяцев, но зеленоградская практика пока не подтверждает эти слова.

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Метки:
поликлиника, микрорайон 15, микрорайон 2
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