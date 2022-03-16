Основной корпус детской поликлиники 105 в 8-м микрорайоне скоро закроют на капитальный ремонт, он может продлиться полтора года. Врачей и пациентов планируют перевести в детскую поликлинику во 2-м микрорайоне — корпус 225А.

Конкретные даты закрытия здания в корпусе 805, приема врачей в другой поликлиники и перевода туда маленьких пациентов официально сообщат позже. Однако родители, находящиеся на связи с врачами, сообщают, что поликлиника переезжает уже 4 апреля. Грудничковый день будет по средам, плановые осмотры и вакцинация будут проходить как обычно, в полном объеме. А ремонт планируется на полтора года.

Департамент здравоохранения пока не дает официальной информации о закрытии детской поликлиники в Зеленограде. Нет её и на сайте проекта капремонта и нового стандарта столичных поликлиник.

Поликлиника в 8-м микрорайоне обслуживает детей и подростков до 18 лет, живущих в 8-м, 9-м, 10-м, части 11-го микрорайона, 23-м микрорайоне, в Малино, а также в домах на улице Панфилова и Гоголя. Но прикрепиться к ней могут и дети из других районов.

Поликлиника во 2-м микрорайоне, куда переезжает на время ремонта поликлиника из 8-го, находится на улице Летчика Полагушина. Ближайшие автобусные остановки — «Детский мир» или «Кинотеатр «Электрон» на Центральном проспекте, «Березовая аллея» на Панфиловском проспекте. В этой поликлинике обслуживаются дети и подростки, живущие в 1-м, 2-м, 12-м, части 4-го, части 11-го микрорайонов, домов на Березовой аллее, на улицах Колхозной и Алабушевской.

Год назад на капремонт закрыли взрослую поликлинику в 9-м микрорайоне. Врачей и пациентов перевели на два этажа стоматологической поликлиники в 16-м микрорайоне. Ремонт в ней планируют завершить до конца сентября. Еще одну — в 14-м микрорайоне — планируют отремонтировать до 2023 года, а значит, она тоже может скоро закрыться. Куда отселят врачей и пациентов, пока неизвестно.