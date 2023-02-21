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Детскую поликлинику в восьмом микрорайоне планируют открыть после ремонта в августе-сентябре. После этого на ремонт закроют другие филиалы 21.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Главный корпус детской поликлиники №105 закрыт на капитальный ремонт с апреля прошлого года. Работы идут по графику — ремонт должны полностью завершить в августе, для пациентов здание откроется в августе-сентябре.

«Будем очень надеяться и принимать все усилия для того, чтобы поликлиника открылась», сообщили «Зеленоград.ру» в администрации поликлиники. Точные даты будут известны ближе к открытию. Ранее в департаменте здравоохранения сообщили, что стандартный срок между завершением ремонтных работ и фактическим открытием поликлиник для пациентов — две недели. Но может быть и больше.

Три другие зеленоградские детские поликлиники (филиалы поликлиники №105) — во 2-м, 3-м и 15-м микрорайонах — все они тоже вошли в московскую программу капремонта поликлиник. Следующими на ремонт закроются поликлиники в корпусах 225а и 1513 — возможно, уже в этом году, но сроки пока уточняются.

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Метки:
поликлиника, микрорайон 8
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