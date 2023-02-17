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Первый корпус детской больницы в Зеленограде обещают открыть в марте 17.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Ориентировочный срок начала работы детской больницы в Зеленограде — март 2023 года

В 5-м строении зеленоградской горбольницы им. Кончаловского на Каштановой аллее «завершены строительно-монтажные работы, установлены современное лечебно-диагностическое оборудование и мебель, ведутся пусконаладочные работы инженерных систем. После завершения пусконаладочных работ медицинское учреждение будет готово к эксплуатации и приему населения», сообщила префектура со ссылкой на администрацию больниц в ответ на запрос местной жительницы.

Ремонт 5-го строения на территории зеленоградской городской больницы имени Кончаловского идёт уже много лет, на него потрачены сотни миллионов рублей. Однако начать прием пациентов всё время что-то мешало. Последним препятствием в многолетней истории открытия детской больницы в Зеленограде стала необходимость капитального ремонта теплового пункта. Почему-то это выяснилось только в 2022 году. По документам работы продлятся до конца апреля, но последний месяц отведен на согласование документации и сдачу объекта.

Нужно ли будет сделать что-то ещё для начала работы, неизвестно. Источник в городской администрации уверяет, что в остальном пятый корпус готов: «самое современное оборудование, персонал подобран, шикарнейшие палаты для пребывания — нет в Москве таких городских детских больниц, где в палате было бы место для отдыха мам — всё это „с кровью“ пробивали».

Какую именно медпомощь и в каком объеме будут оказывать в новом корпусе больницы, пока неизвестно.

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Метки:
медицина, детская больница
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