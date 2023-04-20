На трёх перекрестках сигналы светофора продублируют светодиодными лентами на опорах 20.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Яркие светящиеся ленты, повторяющие сигналы светофора, появятся в этом году на пересечении Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы (со стороны проспекта), Панфиловского проспекта, улицы Гоголя и Солнечной аллеи (со стороны Панфиловского проспекта и Солнечной аллеи) и улиц Андреевка-Логвиненко-Жилинская-Михайловка (со всех сторон перекрестка у «Ашана»). Один из этих перекрестков давно считается аварийным. Светодиодные ленты размещают на опорах светофоров над дорогой.

Ленты «хорошо видны водителям, поэтому снижают риск возникновения ДТП. Так мы продолжаем выполнять задачу мэра Москвы по повышению комфорта и безопасности поездок по городу», сообщил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. Точные сроки установки лент сейчас неизвестны, но они должны появиться в этом году.

Впервые дублировать светофор светящейся полосой на опорах начали в 2017 году — в качестве эксперимента. «Значительно видней становится светофор и начало пешеходной фазы, это в совокупности приведет к снижению количества наездов на пешеходов», — рассказывал тогда Константин Антонович, директор компании «СпецДорПроект», реализовавшей этот эксперимент.

Подсветить консоли (на них установлены светофоры над дорогой) на пересечении Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы предложили автоинспекция и ЦОДД («Центр организации дорожного движения»). Также на этом перекрестке до конца года сделают шумовые полосы — неровности на дороге в виде поперечных полос. Они вызывают небольшую вибрацию машины, увеличивают шум и тем самым концентрируют внимание водителя — чтобы тот сосредоточился на дороге. Перекресток Панфиловский-Филаретовская не первый год считается очагом аварийности. В 2019 году здесь произошло пять столкновений машин, один наезд на пешехода, погиб один человек, семь травмированы. В 2020-м окружная комиссия постановила принять меры: сделать стоп-линию, светодиодную подсветку опор светофоров и поставить фиксирующую скорость камеру перед перекрестком. Всё это сделали, но ДТП с пострадавшими все равно происходят: в прошлом году четыре столкновений, шесть человек пострадали, в том числе один ребенок.

На перекрестках возле «Иридиума» и «Ашана» тоже происходят ДТП, но очагами аварийности в автоинспекции считаются участки дорог, где за год произошло три и более ДТП, в результате которых пострадали или погибли люди. По итогам 2022 года такими очагами в Зеленограде считаются пересечение Центрального проспекта и Савелкинского проезда, Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы, проспекта Генерала Алексеева и улицы Николая Злобина (возле площади Юности).

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Метки:
безопасность дорожного движения, светофор
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