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Сигналы двух зеленоградских светофоров продублировали на их опорах 18.01.2017 ZELENOGRAD.RU

Зеленым, красным и желтым подсвечивается опора, на которой установлен светофор, возле переходов у остановок «Кинотеатр «Электрон» на Центральном и «Спортивная школа» на Московском проспектах. Это нужно для повышения безопасности, объясняют эксперты.

Дополнительная подсветка на светофоре у кинотеатра «Электрон»
Видео: Константин Антонович


«Значительно видней становится светофор и начало пешеходной фазы, это в совокупности приведет к снижению количества наездов на пешеходов», — рассказал Zelenograd.ru Константин Антонович, технический директор ООО «СпецДорПроект», реализовавшего этот эксперимент. Если результаты будут хорошими, в том числе и по оценке ГИБДД, такие подсветки поставят на светофорах и возле других регулируемых переходов.

Еще три таких подсветки появились в Москве, места выбраны, исходя из трафика и потенциальной аварийности участка дороги. «Такое световое решение — эффективный психологический фактор, сдерживающий пешехода и водителя от возможного нарушения правил дорожного движения», считает руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.

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Обсуждение
Kill Digit
18 января
А чего сразу от желтой и красной подсветки не кинули линию подсветки на знак Пешеходного перехода? Или подсветка знака в такт светофора это отдельная тема с отдельным бюджетом?

А вообще надо было не опору подсвечивать, а лозунг какой нибудь прикрутить, на вроде: СТОЙ. ПЕШЕХОД, красного цвета, а зелёный как нибудь и на светофоре разглядят.


Ещё можно замутить подсветку светофоров по контуру, что бы обозначить сам светофор, всех или тех на которых имеются доп.секции и соответствующее белое поле вокруг светофора. вот тогда действительно будет видно светофор и его секции

Отредактировано: 18-01-2017, 12:30
Валерия """
18 января
КстатЕ:

Светофор, висящий на крючке на пересечении улицы Андреевка и Панфилы скоро опять упадёт, возможно именно на вашу машину. В той теме мне попеняли, что видела и не предупредила).
Дык вот - предупреждаю!
Свити ***
18 января
Скоро перегорит))) и забудется также как отсчет времени на светофорах))
Барри
18 января
Больше всего нравится светофор на крюковском этом перекрёстке со стороны солнечной аллеи, который висит на столбе. Нафиг он там висит, если его из-за пешеходного моста вообще не видно?
Федор Пшеничный
18 января
О! Гениальное изобретение! Ведь Мы, Россияне, идем своим путем!! :)
Cunami Cunami
19 января
Лучше бы пешеходов на переходе освещали, а не только знаки перехода.

Андрей Googmen
19 января
Светофор на Спортивной школе - это конечно хорошо. Но кто там переход делал врятли думал, что чтобы с автобуса перейти на другую сторону приходится пересекать ТРИ (!) улицы. А обратно - ДВЕ (!). Приходится или нарушать или метаться между машинами на этих двух второстепенных дорогах. А их (машин) стало там на удивление много. Постоянно под ноги пешеходам лезут выворачивая из дворов.
С ужасом ждём начало строительства (строительная техника) в 3-м р-не и окончания строительства когда количество жителей (и машин их) увеличится. Эти две второстепенные дороги вообще будут забиты и пешеходы будут точно уворачиваться от машин, выезжающих их районов (особенно едущих в сторону Ленинградки). Вот кто ТАК догадался сделать?
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