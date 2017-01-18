



«Значительно видней становится светофор и начало пешеходной фазы, это в совокупности приведет к снижению количества наездов на пешеходов», — рассказал Zelenograd.ru Константин Антонович, технический директор ООО «СпецДорПроект», реализовавшего этот эксперимент. Если результаты будут хорошими, в том числе и по оценке ГИБДД, такие подсветки поставят на светофорах и возле других регулируемых переходов.

Еще три таких подсветки появились в Москве, места выбраны, исходя из трафика и потенциальной аварийности участка дороги. «Такое световое решение — эффективный психологический фактор, сдерживающий пешехода и водителя от возможного нарушения правил дорожного движения», считает руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.