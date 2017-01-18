Зеленым, красным и желтым подсвечивается опора, на которой установлен светофор, возле переходов у остановок «Кинотеатр «Электрон» на Центральном и «Спортивная школа» на Московском проспектах. Это нужно для повышения безопасности, объясняют эксперты.
«Значительно видней становится светофор и начало пешеходной фазы, это в совокупности приведет к снижению количества наездов на пешеходов», — рассказал Zelenograd.ru Константин Антонович, технический директор ООО «СпецДорПроект», реализовавшего этот эксперимент. Если результаты будут хорошими, в том числе и по оценке ГИБДД, такие подсветки поставят на светофорах и возле других регулируемых переходов.
Еще три таких подсветки появились в Москве, места выбраны, исходя из трафика и потенциальной аварийности участка дороги. «Такое световое решение — эффективный психологический фактор, сдерживающий пешехода и водителя от возможного нарушения правил дорожного движения», считает руководитель Центра организации дорожного движения Вадим Юрьев.
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А вообще надо было не опору подсвечивать, а лозунг какой нибудь прикрутить, на вроде: СТОЙ. ПЕШЕХОД, красного цвета, а зелёный как нибудь и на светофоре разглядят.
Ещё можно замутить подсветку светофоров по контуру, что бы обозначить сам светофор, всех или тех на которых имеются доп.секции и соответствующее белое поле вокруг светофора. вот тогда действительно будет видно светофор и его секции
Отредактировано: 18-01-2017, 12:30
Светофор, висящий на крючке на пересечении улицы Андреевка и Панфилы скоро опять упадёт, возможно именно на вашу машину. В той теме мне попеняли, что видела и не предупредила).
Дык вот - предупреждаю!
С ужасом ждём начало строительства (строительная техника) в 3-м р-не и окончания строительства когда количество жителей (и машин их) увеличится. Эти две второстепенные дороги вообще будут забиты и пешеходы будут точно уворачиваться от машин, выезжающих их районов (особенно едущих в сторону Ленинградки). Вот кто ТАК догадался сделать?