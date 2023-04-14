«Уважаемые футболисты, как-то можно поспокойнее?»

«Время 22:00, там сияют прожектора и идёт тренировка: молодые парни гоняют в футбол и орут матом!» — написала вчера вечером в чат Марина Ч. «Я тоже сегодня видела, светит на весь парк! Каково жителям, у которых окна туда выходят, даже думать боюсь», «Я просыпаюсь от этих криков, окна на 915-й корпус. Соседи из трешек с балконом в *** (шоке)», — подтверждают другие жители (корпуса 914 и 915 обращены к новому стадиону торцами с балконами и окнами).



«Живём в 914 корпусе, окна „смотрят“ на 915-й. Дети ходят в школу и садик сейчас, слава богу, и не слышат этот шум днём. Однако же, эти крики, матюги — жесть! Причем ладно бы подростки занимались или дети, — возмущается Елена Ф. — Вы меня, конечно, извините, но, уважаемые футболисты, как-то можно поспокойнее? Молчу вообще про несчастных людей, у которых окна балкона находятся непосредственно напротив поля».



Местным жителям сочувствуют соседи по микрорайону, появились и вопросы: почему полиция и участковые не реагируют на это безобразие, должны ли люди сами идти на стадион и беседовать со спортсменами, и чем это может закончится. «Одно дело просто эмоциональная игра, а другое дело откровенная матерщина», — сетует один из читателей.



Действительно, нецензурная брань в общественных местах может быть расценена как мелкое хулиганство — по статье 20.1 КоАП РФ за это предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или до 15 суток ареста.