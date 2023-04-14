Спорткомплекс «Спутник Арена» в 9 микрорайоне фактически заработал. Открыт тренажерный зал, на стадионе уже матерятся футболисты 14.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Ожидаемого официального открытия нового спорткомплекса «Спутник Арена» в 9 микрорайоне пока не произошло, но спортсмены на футбольном поле уже появились и неприятно удивили жителей соседних домов громким матом и поздними тренировками под светом софитов — так что начало работы ФОКа получилось совсем не праздничным. Внутри выставлен прейскурант на услуги и, по отзывам, открыт тренажерный зал, бассейн обещают наполнить к концу апреля.

Насколько звучно раздаются крики «футболистов-новосёлов», можно оценить по видео, снятому из соседнего дома. «Там уже недели две тренируются пьянь какая-то, судя по крикам и трехэтажному мату», — поделился Дмитрий К., автор видео, в чате 9 микрорайона. Причем на стадионе играют не только дети из спортшколы, которая должна переехать в СК «Спутник Арена», но и взрослые непонятного статуса.

«Уважаемые футболисты, как-то можно поспокойнее?»

«Время 22:00, там сияют прожектора и идёт тренировка: молодые парни гоняют в футбол и орут матом!» — написала вчера вечером в чат Марина Ч. «Я тоже сегодня видела, светит на весь парк! Каково жителям, у которых окна туда выходят, даже думать боюсь», «Я просыпаюсь от этих криков, окна на 915-й корпус. Соседи из трешек с балконом в *** (шоке)», — подтверждают другие жители (корпуса 914 и 915 обращены к новому стадиону торцами с балконами и окнами).

«Живём в 914 корпусе, окна „смотрят“ на 915-й. Дети ходят в школу и садик сейчас, слава богу, и не слышат этот шум днём. Однако же, эти крики, матюги — жесть! Причем ладно бы подростки занимались или дети, — возмущается Елена Ф. —  Вы меня, конечно, извините, но, уважаемые футболисты, как-то можно поспокойнее? Молчу вообще про несчастных людей, у которых окна балкона находятся непосредственно напротив поля».

Местным жителям сочувствуют соседи по микрорайону, появились и вопросы: почему полиция и участковые не реагируют на это безобразие, должны ли люди сами идти на стадион и беседовать со спортсменами, и чем это может закончится. «Одно дело просто эмоциональная игра, а другое дело откровенная матерщина», — сетует один из читателей.

Действительно, нецензурная брань в общественных местах может быть расценена как мелкое хулиганство — по статье 20.1 КоАП РФ за это предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или до 15 суток ареста.

Первые цены и услуги

Что касается спортивной работы спортшколы МКСШ «Зеленоград» на базе нового спорткомплекса «Спутник Орбита» в 9 микрорайоне — на сайте спортшколы никакой официальной информации об этом до сих пор нет. Новый ФОК не внесен в список объектов школы, цены на его платные услуги в прейскуранте (принятом в январе 2023 года) отсутствуют.

Однако в самом спорткомплексе уже выставлен прейскурант на платные посещения тренажерного зала для зеленоградцев.

  • Разовое посещение на 90 минут для самостоятельных занятий — 250 рублей (200 рублей для льготников*)
  • Абонементы без ограничений по времени и количеству посещений, с посещениями согласно сетке расписания — 2000 рублей на 30 дней (1400 льготный), 4500 рублей на 90 дней (3150 льготный), 7800 рублей на 180 дней (5500 льготный), 13200 рублей на год (9200 льготный)
  • Занятие для организованных групп на 60 минут — 3000 рублей
  • Организация и проведение мероприятий на 60 минут — 8000 рублей

* Льготные цены действуют для детей до 18 лет, студентов-очников государственных вузов, ветеранов боевых действий, ветеранов Чернобыля.

Бесплатно посещать тренажерный зал могут жители Москвы — дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, ветераны Великой Отечественной войны.

Цены на посещение бассейна и других спортивных залов в СК «Спутник Арена» пока неизвестны. В другом объекте МКСШ «Зеленоград», бассейне «Орбита» на Озёрной аллее, разовое самостоятельное платное занятие оздоровительным плаванием без тренера стоит 350 рублей, для пенсионеров — 210 рублей, занятие аквааэробикой с тренером — от 450 рублей.

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Метки:
микрорайон 9, шум и закон о тишине, фок «спутник арена»
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Спорткомплекс «Спутник Арена» в 9 микрорайоне фактически заработал. Открыт тренажерный зал, на стадионе уже матерятся футболисты Новости
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