Ожидаемого официального открытия нового спорткомплекса «Спутник Арена» в 9 микрорайоне пока не произошло, но спортсмены на футбольном поле уже появились и неприятно удивили жителей соседних домов громким матом и поздними тренировками под светом софитов — так что начало работы ФОКа получилось совсем не праздничным. Внутри выставлен прейскурант на услуги и, по отзывам, открыт тренажерный зал, бассейн обещают наполнить к концу апреля.
Насколько звучно раздаются крики «футболистов-новосёлов», можно оценить по видео, снятому из соседнего дома. «Там уже недели две тренируются пьянь какая-то, судя по крикам и трехэтажному мату», — поделился Дмитрий К., автор видео, в чате 9 микрорайона. Причем на стадионе играют не только дети из спортшколы, которая должна переехать в СК «Спутник Арена», но и взрослые непонятного статуса.
«Время 22:00, там сияют прожектора и идёт тренировка: молодые парни гоняют в футбол и орут матом!» — написала вчера вечером в чат Марина Ч. «Я тоже сегодня видела, светит на весь парк! Каково жителям, у которых окна туда выходят, даже думать боюсь», «Я просыпаюсь от этих криков, окна на 915-й корпус. Соседи из трешек с балконом в *** (шоке)», — подтверждают другие жители (корпуса 914 и 915 обращены к новому стадиону торцами с балконами и окнами).
«Живём в 914 корпусе, окна „смотрят“ на 915-й. Дети ходят в школу и садик сейчас, слава богу, и не слышат этот шум днём. Однако же, эти крики, матюги — жесть! Причем ладно бы подростки занимались или дети, — возмущается Елена Ф. — Вы меня, конечно, извините, но, уважаемые футболисты, как-то можно поспокойнее? Молчу вообще про несчастных людей, у которых окна балкона находятся непосредственно напротив поля».
Местным жителям сочувствуют соседи по микрорайону, появились и вопросы: почему полиция и участковые не реагируют на это безобразие, должны ли люди сами идти на стадион и беседовать со спортсменами, и чем это может закончится. «Одно дело просто эмоциональная игра, а другое дело откровенная матерщина», — сетует один из читателей.
Действительно, нецензурная брань в общественных местах может быть расценена как мелкое хулиганство — по статье 20.1 КоАП РФ за это предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или до 15 суток ареста.
Что касается спортивной работы спортшколы МКСШ «Зеленоград» на базе нового спорткомплекса «Спутник Орбита» в 9 микрорайоне — на сайте спортшколы никакой официальной информации об этом до сих пор нет. Новый ФОК не внесен в список объектов школы, цены на его платные услуги в прейскуранте (принятом в январе 2023 года) отсутствуют.
Однако в самом спорткомплексе уже выставлен прейскурант на платные посещения тренажерного зала для зеленоградцев.
- Разовое посещение на 90 минут для самостоятельных занятий — 250 рублей (200 рублей для льготников*)
- Абонементы без ограничений по времени и количеству посещений, с посещениями согласно сетке расписания — 2000 рублей на 30 дней (1400 льготный), 4500 рублей на 90 дней (3150 льготный), 7800 рублей на 180 дней (5500 льготный), 13200 рублей на год (9200 льготный)
- Занятие для организованных групп на 60 минут — 3000 рублей
- Организация и проведение мероприятий на 60 минут — 8000 рублей
* Льготные цены действуют для детей до 18 лет, студентов-очников государственных вузов, ветеранов боевых действий, ветеранов Чернобыля.
Бесплатно посещать тренажерный зал могут жители Москвы — дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, ветераны Великой Отечественной войны.
Цены на посещение бассейна и других спортивных залов в СК «Спутник Арена» пока неизвестны. В другом объекте МКСШ «Зеленоград», бассейне «Орбита» на Озёрной аллее, разовое самостоятельное платное занятие оздоровительным плаванием без тренера стоит 350 рублей, для пенсионеров — 210 рублей, занятие аквааэробикой с тренером — от 450 рублей.