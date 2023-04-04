Закладки с героином нашли в подъездах жилых домов 18-го микрорайона. Закладчика задержали 04.04.2023 ZELENOGRAD.RU

Ночью полицейские остановили машину «Хендай Солярис», выезжающую со двора 15-го микрорайона. При общении пассажирка заметно нервничала, чем вызвала у них подозрения. Машину досмотрели, под пассажирским сиденьем нашли полиэтиленовый пакет с 13 свертками, обмотанными изолентой. Внутри оказался героин.

22-летнуюю задержанную доставили в полицию. После этого в подъездах 18-го микрорайона нашли ещё два свёртка с героином. Общая масса изъятого наркотика — 18,01 грамм.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (часть 4 статьи 228.1 УК РФ — до 20 лет). Задержанная заключена под стражу. Водитель автомобиля проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

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Метки:
микрорайон 15, микрорайон 18, наркотики
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