22-летнуюю задержанную доставили в полицию. После этого в подъездах 18-го микрорайона нашли ещё два свёртка с героином. Общая масса изъятого наркотика — 18,01 грамм.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (часть 4 статьи 228.1 УК РФ — до 20 лет). Задержанная заключена под стражу. Водитель автомобиля проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.