Лифты тоже красят вонючей краской — они превращаются в газовые камеры 30.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Красить вонючей краской подъезды, которые невозможно проветрить — пройденный этап зеленоградского «Жилищника». Теперь красят даже внутри лифтов.

«Сейчас ехала — думала, задохнусь», — пишет житель корпуса 1006 в чате дома и не понимает, как можно в такой атмосфере возить маленьких детей и что будет, если лифт застрянет. Сегодняшняя покраска лифта краской с ядовитым запахом — не уникальный случай. Например, зимой красили лифты в 7-м микрорайоне, сообщили местные жители.

Сколько будет выветриваться запах краски из лифта, неизвестно. Раньше «Жилищнику» запретили использовать вонючую краску в подъезде, если его нельзя «качественно» проветрить. Можно ли проветрить лифт, непонятно.

Роспотребнадзор и прокуратура уже предостерегали «Жилищник» от использования токсичной краски. Также Роспотребнадзор просил немедленно сообщать им о подобных фактах, чтобы они успели взять пробы воздуха для анализа.

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Метки:
лифты, сюжет: вонючая краска
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