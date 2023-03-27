Для ремонта карусели на площади Юности не могут найти запчасти 27.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Карусель, работавшую на площади Юности в фестивальные и праздничные дни, на прошлой неделе разобрали и увезли на склад. Произошла поломка запчастей, приводящих в движение конструкцию, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте торговли и услуг. Поставщики пока не могут найти нужных, поэтому и со сроками возврата карусели на площадь неопределенность. Чтобы карусель не стояла закрытой и не смущала этим жителей, решено было переместить её на склад.

Карусель и так стояла закрытой довольно часто — работала только в праздники и во время городских торгово-развлекательных фестивалей. Которые на площади Юности не проводятся с ковидного 2020 года. Но карусель, стоящую здесь с 2017-го, оставили для увеселения детей и взрослых.

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Метки:
площадь юности, карусель
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