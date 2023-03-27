Карусель, работавшую на площади Юности в фестивальные и праздничные дни, на прошлой неделе разобрали и увезли на склад. Произошла поломка запчастей, приводящих в движение конструкцию, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте торговли и услуг. Поставщики пока не могут найти нужных, поэтому и со сроками возврата карусели на площадь неопределенность. Чтобы карусель не стояла закрытой и не смущала этим жителей, решено было переместить её на склад.