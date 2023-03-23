Очистить площадь Юности от позорных складов-сараев. Для этого нужна ваша помощь
Карусель увезли на сервисное обслуживание, уточнили в префектуре. Когда вернут, пока неизвестно. «Зеленоград.ру» отправил запрос.
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