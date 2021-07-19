Четвертый год площадь Юности «украшают» сараи — иначе эти сооружения не назовёшь. Зимой, когда работает каток, в них устраивают раздевалку и пункт проката, а всё остальное время их используют как склад и, возможно, в них живут рабочие. Только подумайте — на центральной городской площади склады и бытовки! Это позор нашего города. Рассказываем, как это объясняют чиновники и как вернуть площадь горожанам.
После реконструкции в 2017 году на площади Юности появился каток. Его эксплуатирует зеленоградское учреждение «Автомобильные дороги». Сараи-бытовки-склады официально называют павильонами, летом в них хранят демонтированное после зимы имущество: айсматы, ограждения, настилы, терраса, кабели, светильники для дополнительного освещения и другое.
После первого зимнего сезона жители недоуменно спросили, почему бытовки не увозят, ведь площадь — не склад. Тогда префектура ответила туманно: «Принимая во внимание высокую популярность катка, его инфраструктура сохранена для возможного возобновления работы в максимально короткие сроки в осенне-зимний период».
Но аргумент о необходимости хранить оборудование для быстрого открытия катка не выдерживает критики. Привезти всё оборудование со склада займёт от силы пару дней, в то время как монтаж идёт месяцами. Например, в 2020 году каток работал меньше, чем занял его монтаж и демонтаж — 94 дня работал, сто дней собирали и разбирали! Поэтому ни о каких «максимально коротких сроках» речи не идёт.
Ещё одно объяснение невозможности убрать сараи с площади звучит довольно беспомощно — их нельзя разобрать, потому что они не предназначены для разбора, металлоконструкции сварные, а крыша общая. То есть кто-то когда-то допустил ошибку и поставил на площадь временные, но неразборные сараи. И теперь, вместо признания и исправления ошибки, этот неизвестный предпочитает держать на площади склад. В котором, кроме того, кто-то явно живет.
Кто принял такое решение, неизвестно. На регулярные письма жителей про сараи отвечает заместитель префекта Олег Панин. Вероятно, он и отвечает за решение об их устройстве. При этом в проекте реконструкции площади Юности, одобренном мэром Сергеем Собяниным, павильонов не было. Нет таких складов на других фестивальных московских площадках — не только в центре Москвы, но и, например, в Черемушках и Бутово. Почему это возможно в Зеленограде?
«Зеленоград.ру» проводит общественную кампанию, целью которой является ликвидация не предусмотренных проектом сараев-складов на площади Юности. Альтернативой может быть летнее использование павильонов для пользы людей, а не для складирования оборудования и оправдания ошибок чиновников. Никаких сараев и складов в проекте площади не было. Они мешают и убого выглядят. Их там быть не должно
В рамках кампании мы формируем группу местных жителей, которые заинтересованы в достижении нашей общей цели — очистить площадь Юности от позорных сараев. От их имени мы постараемся убедить власти сделать это.
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Хорошо, что хоть паспортные данные и СНИЛС не просят...
Я всеми руками за то, что бы с площади Юности убрали это безобразие! Так же за то, что бы убрали все эти "фестивальные" домики.
В центре города рынок с бомжатником...
На такую площадь не хочется ехать отдыхать.
Надо вернуть площади место для отдыха.
Убрать все эти искусственные сакуры и вместо них посадить елочки (когда то там росли голубые ели...)Городу нужна зелень, а не пластик!
А мнение анонимов никого не интересует.