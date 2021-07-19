После первого зимнего сезона жители недоуменно спросили, почему бытовки не увозят, ведь площадь — не склад. Тогда префектура ответила туманно: «Принимая во внимание высокую популярность катка, его инфраструктура сохранена для возможного возобновления работы в максимально короткие сроки в осенне-зимний период».

Но аргумент о необходимости хранить оборудование для быстрого открытия катка не выдерживает критики. Привезти всё оборудование со склада займёт от силы пару дней, в то время как монтаж идёт месяцами. Например, в 2020 году каток работал меньше, чем занял его монтаж и демонтаж — 94 дня работал, сто дней собирали и разбирали! Поэтому ни о каких «максимально коротких сроках» речи не идёт.