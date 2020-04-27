На площади Юности только к концу апреля убрали каток. Он работал меньше дней, чем занял его монтаж 27.04.2020 ZELENOGRAD.RU

«Можно сказать, что зима в Зеленограде закончилась. Всё потому, что на площади Юности убрали каток», пишет местный житель Алексей Белов. Он живет прямо над площадью, поэтому смог точно посчитать, сколько времени каток работал, а сколько его собирали и разбирали.

Огородили территорию 13 октября и строили до 6 декабря. Закрыли 11 марта, а убирали с 29 марта по 24 апреля.

Получается, что работал каток 94 дня (на самом деле меньше — несколько дней он был закрыт на профилактику, из-за погоды и т. д.), а стройка-свалка на площади была 100 дней.

«Так что — с окончанием зимы, зеленоградцы!», — иронизирует Алексей и отмечает, что причина не в эпидемии — в прошлом году было примерно также.

Кроме того, на площади Юности продолжают стоят складские сараи, в которых хранится оборудование для катка. Почему его нельзя увезти, как, к примеру, разборные торговые домики, неизвестно. В проекте площади, который согласовывали с жителями и который представлял мэр, этих сараев не было.

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Метки:
каток, демонтаж, площадь Юности
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