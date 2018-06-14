«Принимая во внимание высокую популярность катка у жителей и гостей Зеленограда, его сопутствующая инфраструктура сохранена для возможного возобновления работы в максимально короткие сроки в осенне-зимний период», ответила администрация.

Ответ странный. Торговые домиков на площади собирают, разбирают и увозят каждый раз после проведения фестивалей. На фестивали, опять-таки, привозят разные арт-объекты, конструкции для детских развлечений — а потом увозят. Кажется, что в префектуре (традиционно) ждут неожиданного прихода зимы, когда потребуется срочно развернуть работу катка.