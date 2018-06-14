2 комментария
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Когда с площади Юности уберут постройки для работы катка? 14.06.2018 ZELENOGRAD.RU

В префектуру поступило несколько жалоб на «сараи», оставшиеся после зимы на площади Юности. Это остатки катка — его разобрали, но не увезли. Будка, доски и прочие элементы так и стоят на площади Юности, хотя на дворе уже лето. Они придают площади «вид заднего двора какого-то рынка», метко выразилась местная жительница. Префектура, ответила, когда остатки катка уберут (спойлер — никогда).

фото: edo.zelao.ru

«Принимая во внимание высокую популярность катка у жителей и гостей Зеленограда, его сопутствующая инфраструктура сохранена для возможного возобновления работы в максимально короткие сроки в осенне-зимний период», ответила администрация.

Ответ странный. Торговые домиков на площади собирают, разбирают и увозят каждый раз после проведения фестивалей. На фестивали, опять-таки, привозят разные арт-объекты, конструкции для детских развлечений — а потом увозят. Кажется, что в префектуре (традиционно) ждут неожиданного прихода зимы, когда потребуется срочно развернуть работу катка.

Есть вопросы о жизни в городе? Спрашивайте — а мы поищем ответы.

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Обсуждение
MaTh MaTh
Вчера, 15:04
Ну ежели сараи с оборудованием, которое тяжело демонтировать, может тогда сараям стоит придать иной вид «металл-стекло-поликарбонат-супрематизм». Вписать их в градостроительную ситуацию, так сказать. Говорят, в городке есть цельный факультет дизайна. Может нашему мудрому префекту стоит озадачить молодежь темой для групповой дипломной работы. А то действительно, площадь выглядит как-то странно.
Ирина Горячева
Вчера, 19:16
Кошмар! Мало того, что изуродовали площадь Юности этим ремонтом, так ещё превратили её в склад бытовок...Позор!
Раньше Зеленоград разительно отличался от остальной Москвы, тем и был замечателен!
А сейчас...слова уже закончились
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Мы отличаемся!

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