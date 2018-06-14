В префектуру поступило несколько жалоб на «сараи», оставшиеся после зимы на площади Юности. Это остатки катка — его разобрали, но не увезли. Будка, доски и прочие элементы так и стоят на площади Юности, хотя на дворе уже лето. Они придают площади «вид заднего двора какого-то рынка», метко выразилась местная жительница. Префектура, ответила, когда остатки катка уберут (спойлер — никогда).
«Принимая во внимание высокую популярность катка у жителей и гостей Зеленограда, его сопутствующая инфраструктура сохранена для возможного возобновления работы в максимально короткие сроки в осенне-зимний период», ответила администрация.
Ответ странный. Торговые домиков на площади собирают, разбирают и увозят каждый раз после проведения фестивалей. На фестивали, опять-таки, привозят разные арт-объекты, конструкции для детских развлечений — а потом увозят. Кажется, что в префектуре (традиционно) ждут неожиданного прихода зимы, когда потребуется срочно развернуть работу катка.
Есть вопросы о жизни в городе? Спрашивайте — а мы поищем ответы.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В июне и всегда
-
Интересные коллекции
Приятные цены.
Раньше Зеленоград разительно отличался от остальной Москвы, тем и был замечателен!
А сейчас...слова уже закончились