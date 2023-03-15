Три зеленоградских района оказались в лидерах рейтинга дорожной безопасности за 2022 год 15.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Рейтинг составлен по количеству ДТП с пострадавшими в расчете на протяженность дорожной сети в районе — этот параметр точнее отражает уровень безопасности, чем абсолютное число происшествий.

Среди десяти наиболее безопасных районов Москвы — три зеленоградских:

  • Крюково (0,38)
  • Савёлки (0,43)
  • Матушкино (0,54)

Самый опасный район в Зеленограде — Старое Крюково (1,16). При этом в самом «опасном» районе Москвы (Капотне) этот показатель в шесть раз выше. Рейтинг составил телеграм-канал «Районная аналитика» на основе данных Мосстата и ГИБДД.

Аварийность в Зеленограде снижается — об этом сообщили в ГИБДД по итогам первых двух месяцев 2023 года. За этот период произошло 548 ДТП (-23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), пострадавших — 16 человек (было 18), из из них три ребенка (было двое).

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Метки:
дтп, безопасность дорожного движения, дтп с участием детей
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Три зеленоградских района оказались в лидерах рейтинга дорожной безопасности за 2022 год Новости
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