Рейтинг составлен по количеству ДТП с пострадавшими в расчете на протяженность дорожной сети в районе — этот параметр точнее отражает уровень безопасности, чем абсолютное число происшествий.

Среди десяти наиболее безопасных районов Москвы — три зеленоградских:

Крюково (0,38)

Савёлки (0,43)

Матушкино (0,54)

Самый опасный район в Зеленограде — Старое Крюково (1,16). При этом в самом «опасном» районе Москвы (Капотне) этот показатель в шесть раз выше. Рейтинг составил телеграм-канал «Районная аналитика» на основе данных Мосстата и ГИБДД.

Аварийность в Зеленограде снижается — об этом сообщили в ГИБДД по итогам первых двух месяцев 2023 года. За этот период произошло 548 ДТП (-23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), пострадавших — 16 человек (было 18), из из них три ребенка (было двое).