Центр водных видов спорта построят в Зеленограде 14.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Для этого городская администрация выделила участок на Середниковской улице, возле 23-го микрорайона. Площадь участка — 1,9 га.

Инвестор должен возвести комплекс в течение пяти лет, сообщили в мэрии. Его площадь — 3,9 тысяч кв.м. Что именно там будет, пока неизвестно.

Участок выделен в рамках так называемых «масштабных инвестиционных проектов» — без торгов.

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Метки:
спорт, микрорайон 23 (зеленый бор), бассейн, плавание
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