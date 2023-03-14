Для этого городская администрация выделила участок на Середниковской улице, возле 23-го микрорайона. Площадь участка — 1,9 га.

Инвестор должен возвести комплекс в течение пяти лет, сообщили в мэрии. Его площадь — 3,9 тысяч кв.м. Что именно там будет, пока неизвестно.

Участок выделен в рамках так называемых «масштабных инвестиционных проектов» — без торгов.