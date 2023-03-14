Для этого городская администрация выделила участок на Середниковской улице, возле 23-го микрорайона. Площадь участка — 1,9 га.
Инвестор должен возвести комплекс в течение пяти лет, сообщили в мэрии. Его площадь — 3,9 тысяч кв.м. Что именно там будет, пока неизвестно.
Участок выделен в рамках так называемых «масштабных инвестиционных проектов» — без торгов.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Пункт флюорографии без записи и направления открылся возле поликлиники в 20-м микрорайоне. Это произошло после коллапса с записью на флюорографию из-за поломок оборудования Новости
Сделать приоритетную посадку в 400-й экспресс для тех, кому тяжело стоять: пожилых, больных, пассажиров с детьми Истории
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Электробусы появятся в Зеленограде не раньше 2026 года. До этого можно не ждать новых автобусов Новости
Дни красоты Prossecco Beauty Week в Салоне красоты и эстетики Re:Forma в корпусе 1562 — день бренда атокосмецевтики Nimue Реклама
Олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Давид Белявский стали гостями детских гимнастических соревнований «Кубок Sportik Gym». Теперь клуб может сам присваивать спортивные разряды Реклама
К 8 марта история летчицы Веры Тарасовой, в честь которой названа улица в Зеленограде - как женщины-лётчицы боролись за право воевать Истории
Рок-хиты в исполнении оркестра волынщиков City Pipes — 26 марта на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша