Машина ехала по улице Полагушина в сторону Центрального проспекта и при повороте на Березовую водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с такси. После столкновение машина врезалась в столб и загорелась. Пожарные потушили огонь. Никто не пострадал.