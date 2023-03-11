Машина ехала по улице Полагушина в сторону Центрального проспекта и при повороте на Березовую водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с такси. После столкновение машина врезалась в столб и загорелась. Пожарные потушили огонь. Никто не пострадал.
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