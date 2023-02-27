Приезжающие на поздних электричках в Крюково сталкиваются с тем, что последний или предпоследний автобус, на котором они могут доехать до дома, уходит у них из-под носа. Или за пару минут до прибытия электрички на станцию. Но после переписки «Зеленоград.ру» с департаментом транспорта один рейс автобуса все-таки подогнали под ночную электричку — потому что мы привели конкретный пример. То есть, надо не молчать, а требовать — и чем больше обращений, тем лучше.
Читатель «Зеленоград.ру» написал в редакцию, что когда подъезжает к станции Крюково, нужный ему автобус (№5) в тот же момент отходит от Привокзальной площади. И даже если бы он отходил на 1-2 минуты позже, пассажиры все равно не успели бы на него. Потому что надо выйти с платформы, подняться на мост, перейти, спуститься, дойти до остановки. По расписанию последний рейс «пятерки» уходил от Привокзальной площади в 0:34, а электричка прибывает на станцию Крюково в 0:38.
После запроса редакции «Зеленоград.ру» в департамент транспорта с описанием проблемы нам ответили, что конкретно автобус №5 после 23 февраля будет отправляться от станции Крюково в 00:46, то есть через восемь минут после прихода электрички — вполне достаточно, чтобы дойти от платформы до остановки.
То же произошло, когда после обращения жителя в префектуру в декабре хотя бы один рейс 21-го автобуса состыковали с прибытием электрички — правда, не в Крюково, а в Малино. Перенесли его на 17:22, чтобы люди успели выйти из поезда, подойти к остановке и сесть в автобус.
Вывод: надо активно требовать стыковать расписание электричек и автобусов, особенно вне часа пик или ночью, когда на пересадке можно потерять много времени или вовсе упустить последний автобус. Для этого пишите в департамент или префектуру. Можно звонить и оставлять обращения по телефону 3210.
Не всегда. В переписке с дептрансом мы поставили вопрос шире: может ли в принципе, системно, синхронизировать расписание движения зеленоградских автобусов, проходящих через станцию Крюково (а это 15 маршрутов по обе стороны станции), с расписанием электричек?
Дептранс ответил, что в часы пик (утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 20:00) автобусы из разных частей города приходят на станцию Крюково с интервалом 1—1,5 минуты, а интервал самых частоходящих маршрутов составляет от 3,8 до 10 минут. При этом электрички в этом время тоже ходят довольно часто, в интервале 5-10 минут, поэтому дополнительной синхронизации времени прибытия автобусов с временем прибытия электропоездов не требуется.
В целом же, график и режим работы каждого маршрута устанавливают с учетом количества пассажиров в каждый конкретный период времени суток, утверждают в дептрансе (правда, насколько точно там могут оценить загрузку маршрутов — большой вопрос).
Кроме того, автобусы в Крюково используют не только для пересадки с электричек, но и для поездок по городу. «Если при составлении расписания ориентироваться только на график движения электропоездов, мы ухудшим транспортное обслуживание пассажиров, которые пользуются данными маршрутами для поездок к социальным и медицинским объектам», считают в дептрансе.
Однако, как показали примеры автобусов 5 и 21, синхронизировать расписание электричек с поздними автобусами или редкоходящими маршрутами возможно при достаточно активном запросе пассажиров.
Напишите, если считаете, что отправление какого-то автобуса от станции Крюково нужно сдвинуть: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru