Решение проблемы с автобусом №5

Читатель «Зеленоград.ру» написал в редакцию, что когда подъезжает к станции Крюково, нужный ему автобус (№5) в тот же момент отходит от Привокзальной площади. И даже если бы он отходил на 1-2 минуты позже, пассажиры все равно не успели бы на него. Потому что надо выйти с платформы, подняться на мост, перейти, спуститься, дойти до остановки. По расписанию последний рейс «пятерки» уходил от Привокзальной площади в 0:34, а электричка прибывает на станцию Крюково в 0:38.

После запроса редакции «Зеленоград.ру» в департамент транспорта с описанием проблемы нам ответили, что конкретно автобус №5 после 23 февраля будет отправляться от станции Крюково в 00:46, то есть через восемь минут после прихода электрички — вполне достаточно, чтобы дойти от платформы до остановки.

То же произошло, когда после обращения жителя в префектуру в декабре хотя бы один рейс 21-го автобуса состыковали с прибытием электрички — правда, не в Крюково, а в Малино. Перенесли его на 17:22, чтобы люди успели выйти из поезда, подойти к остановке и сесть в автобус.

Вывод: надо активно требовать стыковать расписание электричек и автобусов, особенно вне часа пик или ночью, когда на пересадке можно потерять много времени или вовсе упустить последний автобус. Для этого пишите в департамент или префектуру. Можно звонить и оставлять обращения по телефону 3210.