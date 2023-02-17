Началась подготовка к масштабному благоустройству вокруг станции Крюково к запуску МЦД 17.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Комплекс работ на прилегающих к станции Крюково улицах призван «улучшить пешеходную и транспортную доступность на территориях, прилегающих к станции МЦД». На их выполнение в мэрии выделили почти 370 миллионов рублей. Это устройство и ремонт тротуаров, вырубка и озеленение, новое освещение, прокладка кабельных линий. На выполнение работ дается примерно восемь месяцев. То есть, возможно, благоустройство выполнят еще до запуска МЦД от Зеленоград.

Возле Крюково планируется заменить 27 тысяч квадратных метров асфальта, устроить 5 тысяч кв.м, отремонтировать 19 тысяч кв.м, сделать плиточное покрытие на площади 6 тысяч кв.м, демонтировать 155 фонарей, заменить их новыми, проложить кабельные линии, трубопровод, отремонтировать ливневую канализацию. Запланировано вырубить 66 деревьев и посадить взамен 14 деревьев и 10 кустарников — ясени, клены, вязы и кизильник. Плюс устроить газоны на площади 15 тысяч кв.м.

На каких конкретно прилегающих улицах все это сделают, неизвестно — проектной документации нет в открытом доступе. Существует большой проект развития улиц и территорий у станции Крюково в рамках МЦД — его детали не обнародуют. В этот проект входят новые парковки, развитие дорожной сети, изменения схемы движения транспорта, устройство пешеходных переходов — и благоустройство. В заказанных сейчас работах о парковках и транспорте речи не идет — пока только асфальт, коммуникации, освещение и озеленение.

В рамках запуска МЦД-3 изменения планируются на большой территории — от Малино до Алабушево. В Москомархитектуре «Зеленоград.ру» сообщили, что в общий проект планировки территорий входят участки Панфиловского проспекта, улиц Алабушевской, Новокрюковской, Логвиненко, Железнодорожной, Панфилова, Гоголя, Радио, Заводской, Солнечной аллеи, Старокрюковского проезда, Георгиевского проспекта, а также проезд 684 в Алабушево.

Заказчик работ — ГКУ «Дирекция капитального ремонта». Подрядчик может определиться в конце февраля, после чего с ним заключат контракт. Сроки выполнения работ до 250-го дня с момента заключения контракта.

С жителями масштабные планы изменений возле станции Крюково не обсуждают — публичные слушания и общественные обсуждения отменили. Как будет организованы работы, как изменится движение транспорта и пешеходов, пока неизвестно.

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Метки:
станция крюково, благоустройство, мцд
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