Со второй попытки ушел с торгов «народный гараж» во 2-м Западном проезде — он находится за зданием военкомата, напротив второго микрорайона. Единственным участником торгов и их победителем стал Юрий Анатольевич Хмелевской. Чем он занимается и что планирует делать в купленном здании, пока неизвестно.

Начальная цена здания и участка составляла 84,7 миллиона рублей, участник предложил 42,3 млн (торги шли на понижение цены). Мэрия выставила на продажу четырехэтажный гараж с участком в октябре прошлого года. Участвовать в первых торгах желающих не нашлось. После чего объявили вторые торги с той же начальной ценой.

Паркинг во 2-м Западном проезде построили в 2011 году по программе «Народный гараж». Места там сдавали в аренду, в прошлом году — за три тысячи рублей. Но в конце года арендаторов попросили очистить помещение. На момент выселения было 250 договоров — арендаторам пришлось «переехать» в окрестные дворы. А вскоре мэрия разрешила размещать в здании, кроме собственно автотранспорта, магазины, автомойки, автосервисы. В документах торгов также это указывается.

В апреле в мэрии заявили, что «здание не эксплуатируется», имея в виду, что оно не работает как паркинг. И, действительно, не работало — после того, как автовладельцев оттуда выгнали. Новые владельцы могут открыть в здании платную парковку, шиномонтаж, автосервис, магазин, сообщал департамент городского имущества.