Паркинг во 2-м Западном проезде построили в 2011 году по программе «Народный гараж». Места там сдавали в аренду, в прошлом году — за три тысячи рублей. Но в конце года арендаторов попросили очистить помещение, потому что здание переходит в оперативное управление департамента городского имущества. До того машиноместа там сдавал «Жилищник» — правда, официально это назвалось не арендой, а договором «оказания услуг паркования».

На момент выселения было 250 договоров — арендаторам пришлось «переехать» в окрестные дворы. А вскоре мэрия разрешила размещать в здании, кроме собственно автотранспорта, магазины, автомойки, автосервисы. В документах торгов также это указывается.

В апреле в мэрии заявили, что «здание не эксплуатируется», имея в виду, что оно не работает как паркинг. И действительно не работало — после того, как автовладельцев оттуда выгнали. Теперь новые владельцы могут открыть в здании платную парковку, шиномонтаж, автосервис, магазин, сообщает департамент городского имущества.