Паркинг напротив 2-го микрорайона мэрия выставила на продажу. В начале года из него выгнали все машины 26.10.2022 ZELENOGRAD.RU

Мэрия выставила на продажу четырехэтажный паркинг во 2-м Западном проезде — он расположен за зданием военкомата, напротив второго микрорайона. В начале года из этого паркинга выгнали 250 автомобилистов. Сейчас здание продается под «свободное назначение». Появится там парковка или нет, будет зависеть от нового владельца.

Паркинг во 2-м Западном проезде построили в 2011 году по программе «Народный гараж». Места там сдавали в аренду, в прошлом году — за три тысячи рублей. Но в конце года арендаторов попросили очистить помещение, потому что здание переходит в оперативное управление департамента городского имущества. До того машиноместа там сдавал «Жилищник» — правда, официально это назвалось не арендой, а договором «оказания услуг паркования».

На момент выселения было 250 договоров — арендаторам пришлось «переехать» в окрестные дворы. А вскоре мэрия разрешила размещать в здании, кроме собственно автотранспорта, магазины, автомойки, автосервисы. В документах торгов также это указывается.

В апреле в мэрии заявили, что «здание не эксплуатируется», имея в виду, что оно не работает как паркинг. И действительно не работало — после того, как автовладельцев оттуда выгнали. Теперь новые владельцы могут открыть в здании платную парковку, шиномонтаж, автосервис, магазин, сообщает департамент городского имущества.

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Стартовая цена продажи — почти 85 миллионов рублей. Общая площадь паркинга — 13,4 тысяч квадратных метров, земельного участка — около семи тысяч кв.м. Внутри было более 400 машиномест площадью от 13 до 26 квадратных метров (это просто разметки в большом пространстве).Также имеются лестницы, съезды и пять входов. В технической документации сообщается, что в здании есть водопровод, канализация и электричество. Общий износ здания составляет 6%. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 ноября, торги пройдут 28 ноября на электронной площадке.

«Народные» гаражи построили в Зеленограде в 2010—2012 годах, машиноместо в них тогда стоило 350 тысяч рублей. Затем места стали сдавать в аренду. За право управлять паркингами — не только многоуровневыми, но и подземными, — несколько лет боролись две московские госструктуры. Государственная организация «Дирекция гаражного строительства», продававшая и сдававшая места в аренду, — ликвидирована в 2019 году. Эту организацию учредил департамент городского имущества и сдавал ей землю под строительство паркингов. Теперь ведомство активно судится с «Дирекцией», требуя уплаты долгов и неустоек по аренде земельных участков за 2016-2021 годы. Часть судов проигрывает просто потому, что прошел срок исковой давности.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 2, многоуровневый паркинг
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