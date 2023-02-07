Сто нелегальных мигрантов и 1500 бутылок алкоголя нашли в Голубом 07.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Полиция вместе с казаками проверили торговые точки, уличные кафе, магазины, дома и дворы в Голубом — искали нелегальных мигрантов. В итоге нашли более ста нарушений миграционного законодательства. Заодно установили четыре факта незаконной продажи алкоголя (изъяли 1500 бутылок), а также вождение в пьяном виде и с тонировкой.

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Метки:
приезжие, иногородние, мигранты, голубое, алкоголь
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