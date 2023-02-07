Полиция вместе с казаками проверили торговые точки, уличные кафе, магазины, дома и дворы в Голубом — искали нелегальных мигрантов. В итоге нашли более ста нарушений миграционного законодательства. Заодно установили четыре факта незаконной продажи алкоголя (изъяли 1500 бутылок), а также вождение в пьяном виде и с тонировкой.