Средняя цена квадратного метра в зеленоградских новостройках в январе упала почти на 7% по сравнению с январем прошлого года и стоит 197,5 тысяч рублей.

При этом почти во всех остальных московских округах цены на новостройки выросли — в среднем на 4,8%. Больше всего подорожали новостройки в соседнем с нами Северо-Западном округе — на 8,5% (423 тысячи рублей за кв.метр).

«Никто не хочет жить в страшенных новостройках-человейниках от ПИКа» , — комментируют некоторые зеленоградцы.

Обзор цен подготовил телеграм-канал mos_analitika по данным «Бест-Новострой».