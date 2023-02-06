Трещину на пешеходном мосту через Сосновую аллею заделают весной 06.02.2023 ZELENOGRAD.RU

Глубокая трещина образовалась на опоре надземного перехода через Сосновую аллею — от Центральной площади к 6-му микрорайону. Её заметили местные жители и написали в чат 6-го микрорайона. Это от погоды, сообщили специалисты. Целостности сооружения и пешеходам ничего не угрожает.

Переход обследовали специалисты отдела технического надзора ГБУ «Гормост». Трещина в защитном слое образовалась «в результате климатического воздействия», сообщили «Зеленоград.ру» в учреждении. Весной проведут восстановительные работы.

Этот пешеходный мост открыли в конце 2011 года. Капитального ремонта сооружения пока не было. «Гормост» периодически планово ремонтировал соседние переходы — от «Флейты» к Центральной площади. Чаще, по понятным причинам, ремонтируются автомобильные мосты. Установленный срок капитального ремонта мостовых и тоннельных сооружений, обслуживаемых «Гормостом» , — 25 лет. Но сроки могут корректироваться по результатам плановой диагностики.

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Метки:
гормост
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