Этот мост идет от Центральной площади в 6-м микрорайон. Трещина со стороны остановки «Универмаг» — под ней проходят люди, когда идут к автобусу.
Об этом сообщили местные жители в чате 6-го района. Ходить там следует с осторожностью.
Редакция «Зеленоград.ру» направит информацию в «Гормост», который занимается обслуживанием надземных пешеходных переходов.
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