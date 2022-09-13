На пешеходном мосту между «Флейтой» и ДК с прошлой недели меняют асфальт на дорожках. Проход для пешеходов закрывают то полностью, то частично. Работы продлятся еще неделю.

Это плановые работы по бетонированию пешеходных дорожек, объяснили «Зеленоград.ру» в ГБУ «Гормост», обслуживающем надземный переход. Сейчас с обеих сторон моста стоят ограждения, но люди проходят, огибая грузовики и тракторы.

Этот надземный переход, как и соседний — с лестницей — ремонтировали три года назад. Мост с лестницей используется только пешеходами, а крайний у Московского проспекта — и пешеходами, и машинами коммунальных служб. По мосту с пологим спуском нередко ездит техника «Гормоста», «Автомобильных дорог» и «Жилищника».