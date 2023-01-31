Командира взвода, лейтенанта Вадима А. задержали сотрудники ФСБ 30 января в Зеленограде, сообщил телеграм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник. У него нашли пистолет Макарова.

Задержанный служил в военной части в Воронежской области. Возбуждено уголовное дело по за самовольное оставление части (статья 338, часть 3)

Между тем в Москве зафиксирован значительный рост преступлений, связанных с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. По данным МВД, за январь-октябрь 2022 года рост таких преступлений составил более 200% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) .