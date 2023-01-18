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Стали известны параметры новостройки на месте пятиэтажек в девятом микрорайоне. Квартир больше, парковок меньше 18.01.2023 ZELENOGRAD.RU

Новый корпус со строительным номером 927 построят на месте существующих корпусов 925, 926, 927 — после того, как жителей расселят, а дома снесут. Сейчас получено положительное заключение экспертизы на новый дом и стали известны его параметры. Квартир здесь будет, чем в сносимых домах, а машиномест меньше, чем изначально обещали.

В новостройке будет 323 квартиры (общая площадь 37 тысяч квадратных метров). А сейчас в трех пятиэтажках в 9-м микрорайоне суммарно 242 квартиры. Часть жилья в будущем доме город выставит на продажу через электронные торги — но не раньше, чем туда въедут жильцы-переселенцы.

Это будет большой дом — больше, чем уже построенные в Зеленограде по программе реновации корпуса в 9-м и 19-м микрорайонах. Для сравнения, в корпусе 936, построенном у Солнечной аллеи, 227 квартир. В новом коммерческом 901Б — 229. В новом 1936-м у Георгиевского проспекта — 240.

Подземный паркинг в новом доме рассчитан на 152 машины (в первоначальное проекте было 219). Места там будут продавать, как это делают во всех новостройках. О парковках на улице возле будущей новостройки пока ничего не говорят.

В последние годы ситуация с парковками в 9-м микрорайоне катастрофически ухудшается. На месте парковки построены два многоэтажных дома по программе реновации, еще один строится; также появился новый корпус 901Б. Дополнительный автомобильный трафик привлекают новые общегородские объекты: спортивный комплекс «Спутник Арена» у Дворца творчества и спорткомплекс с футбольным полем за корпусом 919.

Например, у спорткомплекса «Спутник Арена» проектом запланирована парковка лишь на 18 машин, а посещать его будут сотни детей и взрослых. Городские власти ничего не предпринимают, ограничиваясь «мониторингом» ситуации.

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Метки:
парковки, гаражи, стоянки, микрорайон 9, жилищное строительство, недвижимость, реновация, сюжет: новый корпус 927 на месте пятиэтажек
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Обсуждение
A T
1 час назад
Вот если бы на этом месте паркинг утвердили или сквер, а может быть, школьный корпус, было бы неожиданно. Или если бы просто объём возводимого по реновации жилья был рассчитан именно под переселение.
И проезд расширять вряд ли будут, иначе там появится полноценная улица. Как и устраивать карманы - не согласуется с последовательным выдавливанием личных автомобилей. Вот весело там, наверное, будет по утрам: одним на Панфиловский выехать, другим детей чуть ли не к дверям школы привезти, а детям из микрорайона к этой школе как-то подойти.
В общем, ни вздохнуть, ни [пукнуть], как говорится. Живу на краю 9-го, но похоже, да, можно переезжать отсюда, оставив некогда хороший микрорайон новоприбывшим.
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