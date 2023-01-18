В новостройке будет 323 квартиры (общая площадь 37 тысяч квадратных метров). А сейчас в трех пятиэтажках в 9-м микрорайоне суммарно 242 квартиры. Часть жилья в будущем доме город выставит на продажу через электронные торги — но не раньше, чем туда въедут жильцы-переселенцы.

Это будет большой дом — больше, чем уже построенные в Зеленограде по программе реновации корпуса в 9-м и 19-м микрорайонах. Для сравнения, в корпусе 936, построенном у Солнечной аллеи, 227 квартир. В новом коммерческом 901Б — 229. В новом 1936-м у Георгиевского проспекта — 240.

Подземный паркинг в новом доме рассчитан на 152 машины (в первоначальное проекте было 219). Места там будут продавать, как это делают во всех новостройках. О парковках на улице возле будущей новостройки пока ничего не говорят.

В последние годы ситуация с парковками в 9-м микрорайоне катастрофически ухудшается. На месте парковки построены два многоэтажных дома по программе реновации, еще один строится; также появился новый корпус 901Б. Дополнительный автомобильный трафик привлекают новые общегородские объекты: спортивный комплекс «Спутник Арена» у Дворца творчества и спорткомплекс с футбольным полем за корпусом 919.

Например, у спорткомплекса «Спутник Арена» проектом запланирована парковка лишь на 18 машин, а посещать его будут сотни детей и взрослых. Городские власти ничего не предпринимают, ограничиваясь «мониторингом» ситуации.