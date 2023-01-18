Зеленоградский производитель средств радиационного контроля НПП «Доза» завершил строительство нового четырехэтажного здания на улице Валиева — на первой линии у дороги, перед заводом «Микрон». Сейчас в компании идет подготовка к переезду из Южной промзоны. Подробности о строительстве, о том, что внутри нового здания — от производственных возможностей до удобств для сотрудников — и о переезде рассказал генеральный директор НПП «Доза» Алексей Нурлыбаев.
«Это радостное событие, оно знаменует для нас начало новой эпохи, — поделился глава компании в интервью научному порталу „Атомная энергия 2.0“. — Мы будем работать в здании совершенно иного масштаба и тот объем задач, с которыми столкнемся, нам еще предстоит осознать […] Сейчас мы понимаем, что НПП „Доза“ растет такими темпами, что через несколько лет нам придется еще расширяться».
Возведение нового производственного здания НПП «Доза» площадью более 13 тысяч кв.метров началось в 2020 году. Два года строительства стали серьезным испытанием, признал глава компании — процесс был сложным, с огромным количеством проблем, неожиданностей, переделок, изменений и согласований. Сама компания выдвигала к новому зданию все новые и новые требования.
«Когда мы начинали строительство, то исходили из гораздо более скромных предположений о масштабе компании, о наших потребностях в производственных площадях, — вспоминает Алексей Нурлыбаев. — Первоначальная концепция была простой — все имеющиеся у предприятия возможности умножить на какой-то коэффициент. Как сейчас, только побольше. Но после того, как спроектировали и приступили к строительству, стало понятно, что просто „побольше“ нас уже не устраивает. У нас должно быть не просто больше, а лучше, качественнее и функциональнее. Поэтому строительство обошлось в разы дороже, чем планировали изначально […] И вот, что удивляет: у нас сейчас в три раза меньше площадей и мы как-то помещаемся. А в новом здании площадей больше, но, судя по нашим планам переезда, запаса практически нет. Это индикатор того, что условия труда станут намного лучше».
Изначальный проект нового комплекса для НПП «Доза» разработал известный зеленоградский архитектор Мади Ажигали, позже он был дополнен архитектурной группой «Метод». Строительство вела компания «ПСО-13».
Комплекс состоит из двух корпусов: производственного площадью 10,6 тысяч кв. метров и административного площадью 2,4 тысяч кв. метров, объединенных входной группой — атриумом. Площади компании в результате увеличатся более чем в три раза.
Здание адаптировано под непрерывный производственный цикл, оптимальную логистику перемещения комплектующих, полуфабрикатов и готовых изделий. Офисы организованы так, чтобы подразделения, которые чаще всего друг с другом взаимодействуют, располагались рядом. Переезд в компании решили использовать для повышения эффективности бизнес-процессов — «Доза» внедряет производственную систему «Росатома» (ПСР), и в новом здании реализованы принципы бережливого производства, включая создание «Фабрики процессов».
Одновременно с переездом запланировано переоснащение производственного оборудования и метрологической службы, закупка новых станков. Это позволит увеличить количество научных исследований и разработок, производственные мощности, нарастить объёмы производства и продаж.
Количество рабочих мест в НПП «Доза» после переезда тоже увеличится. Текущие вакансии размещены на сайте компании.
Особое внимание при строительстве уделяли красоте и комфорту: «Там, где мы располагаемся сейчас, все очень скромно с представительской частью, не всегда удобно людей в гости приводить, особенно с парадного входа» , — отметил генеральный директор.
У нового здания — современный дизайн, сплошное остекление, красивая световая инсталляция в атриуме, которая имитирует треки заряженных частиц, а у главного входа организована «зеленая зона» с большим пространством для отдыха и общения, с настоящими деревьями и декоративными кустарниками.
Внутри есть многофункциональный конференц-зал на 100 человек, зоны отдыха, большая кафе-столовая. Предусмотрены даже медкабинет, спортзал для разработчиков и несколько гостиничных номеров. В открытых офисах формата open space — переговорные комнаты и зоны отдыха silent space, небольшие звукоизолированные кабины.
«Хочется, чтобы людям на работе было хорошо и удобно, чтобы они имели возможность делать паузы, отдыхать, общаться. В предприятиях нашей сферы в основном делается упор на финансовую сторону вопроса — материальное поощрение сотрудников и жесткая экономия на условиях труда. Мы же хотим, чтобы людям нравилось ходить на работу, чтобы это не было просто суровой необходимостью зарабатывать деньги» , — говорит Алексей Нурлыбаев. И добавляет, что они вместе с партнёром и коммерческим директором компании, Алексеем Андреевым, лично ездили выбирать освещение для производственных и офисных помещений, садились за рабочие столы и проверяли, удобно ли работать — «Выбрали далеко не самые дешевые, но самые комфортные для работы светильники».
Вокруг зданий будет благоустроенная территория: пешеходные дорожки, мощеные гранитными плитами, парковые светильники, места отдыха с газоном, трехуровневое освещение.
Сейчас в новом производственном комплексе завершаются отделочные работы. Параллельно в компании идет подготовка к переезду. Завозится новое оборудование, монтируются системы АСРК и видеонаблюдения, тестируется новая системы доступа в помещения, где электронным ключом станет смартфон сотрудника — эту систему «Доза» внедряет совместно с другой зеленоградской компанией, ISBC.
«У нас не будет турникетов на входе, бюро пропусков, где люди топчутся в ожидании, когда их пустят, — делится генеральный директор. — Сделаем свободный вход в здание, а контроль доступа будет установлен на входах на лестницы, в лифты, этажи и помещения». Заказ пропусков для гостей планируется организовать через мобильное приложение.
В октябре на фасаде здания смонтировали логотипы НПП «Доза» диаметром более полутора метров со светодиодной подсветкой. В основе символики логотипа — знаменитый опыт Резерфорда: пучок частиц, проходящий через сильное магнитное поле, делится на три. Этот логотип появился у «Дозы» практически с момента ее рождения и за годы своего существования претерпел несколько изменений. Сейчас он выполнен в современной стилистике, в 3D формате.
В декабре возле нового производственного комплекса украсили новогоднюю ёлку и зажгли на неё огни.
Приступить к переезду в НПП «Доза» решили с нового года — предполагается уложиться в месяц, но это примерный срок. Переезжать планируют поэтапно, пользуясь пошаговой инструкцией: кто, когда и как перебирается на новое место. Производство при этом не должно прерываться, даже когда его части окажутся в разных зданиях — логистику требуется организовать так, чтобы переезд не сказался на сроках изготовления и поставки продукции заказчикам.
НПП «Доза» с 1991 года специализируется в области разработок приборов и систем радиационной безопасности. Подводя итоги 2022 года, глава компании признал его вполне успешным: значительно вырос портфель контрактов, обеспечив компании производственные планы на несколько лет вперёд.