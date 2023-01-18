Комплекс состоит из двух корпусов: производственного площадью 10,6 тысяч кв. метров и административного площадью 2,4 тысяч кв. метров, объединенных входной группой — атриумом. Площади компании в результате увеличатся более чем в три раза.

Здание адаптировано под непрерывный производственный цикл, оптимальную логистику перемещения комплектующих, полуфабрикатов и готовых изделий. Офисы организованы так, чтобы подразделения, которые чаще всего друг с другом взаимодействуют, располагались рядом. Переезд в компании решили использовать для повышения эффективности бизнес-процессов — «Доза» внедряет производственную систему «Росатома» (ПСР), и в новом здании реализованы принципы бережливого производства, включая создание «Фабрики процессов».

Одновременно с переездом запланировано переоснащение производственного оборудования и метрологической службы, закупка новых станков. Это позволит увеличить количество научных исследований и разработок, производственные мощности, нарастить объёмы производства и продаж.

Количество рабочих мест в НПП «Доза» после переезда тоже увеличится. Текущие вакансии размещены на сайте компании.