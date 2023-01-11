То, что раньше было очевидно всему городу — фактический захват дачным товариществом «ИТР Трамвая» городской земли — теперь признали и чиновники мэрии. Установленные судом границы участка не совпадают с утвержденным проектом межевания, кроме того — в них попали городские пешеходные дорожки. А снос забора, который успели установить, «прорабатывается».
Об этом «Зеленоград.ру» сообщил министр правительства Москвы и руководитель департамента имущества Максим Гаман (запрос редакции ему переслал зеленоградский депутат в Мосгордуме Андрей Титов).
«В границы участка ДНТ вошла территория общего пользования, используемая для пешеходного прохода к социальным объектам и близлежащим многоэтажным жилым домам» , — пояснил министр, а также отметил, что установленные решением суда 2021 года границы «Трамвая» не совпадают с утвержденным проектом межевания квартала.
Ограждение, установленное с «существенным нарушением градостроительных норм и правил, подлежит демонтажу», объяснил руководитель департамента имущества и добавил, что по его информации инспекция по недвижимости и префектура «прорабатывают вопрос сноса» ограждения на участке «Трамвая».
Впрочем, в жизни пока не всё так радужно — несмотря на выявленные проблемы, префектура отказывается сносить уже установленные «Трамваем» ограждения (вдоль дороги от Панфиловского проспекта к Дворцу творчества и вдоль улицы Рабочей). Вместо этого комиссия префектуры по сносу самостроя просто договорилась с «Трамваем», что те пока не будут перекрывать проход. Сколько продлится это «пока», непонятно. На каком основании префектура игнорирует выявленные нарушения и порядок работы комиссии, тоже непонятно.
«Зеленоград.ру» попросит прокуратуру проверить законность бездействия префектуры. Наша редакция продолжает по просьбе жителей вести общественную кампанию по обеспечению свободного прохода и демонтажу забора. Присоединиться можно на странице zelenograd.ru/stoptram