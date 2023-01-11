Ограждение, установленное с «существенным нарушением градостроительных норм и правил, подлежит демонтажу», объяснил руководитель департамента имущества и добавил, что по его информации инспекция по недвижимости и префектура «прорабатывают вопрос сноса» ограждения на участке «Трамвая».

Впрочем, в жизни пока не всё так радужно — несмотря на выявленные проблемы, префектура отказывается сносить уже установленные «Трамваем» ограждения (вдоль дороги от Панфиловского проспекта к Дворцу творчества и вдоль улицы Рабочей). Вместо этого комиссия префектуры по сносу самостроя просто договорилась с «Трамваем», что те пока не будут перекрывать проход. Сколько продлится это «пока», непонятно. На каком основании префектура игнорирует выявленные нарушения и порядок работы комиссии, тоже непонятно.