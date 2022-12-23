Новую остановку на улице Андреевка назначают четырем автобусам 23.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Дополнительную остановку «15-й микрорайон» будут делать автобусы 5, 15, 25 и 32 начиная с 24 декабря. Она находится на улице Андреевка напротив корпуса 1605. Сейчас здесь останавливаются автобусы 17, 20, 400T и областной 1016. Новая остановка назначается четырем маршрутам при следовании в сторону Андреевки.

До этого момента автобусы 5, 15, 25 и 32 после остановки «Михайловский пруд» на Панфиловском проспекте поворачивали налево, проезжали остановку «15-м микрорайон» и останавливались на следующей, «Корпус 1602».

Зачем добавляют остановку, «Мосгортранс» не сообщает.

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