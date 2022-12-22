Пешеходная дорожка упирается в парковку у корпуса 403А (4-го ТЦ). Здесь люди идут к магазинам, сворачивают к Центральному проспекту, к переходу через дорогу, чтобы попасть в поликлинику. Идут через автостоянку. «На мой взгляд, она [стоянка] недоработана, не до конца продумана в части соблюдения интересов пешеходов и автолюбителей», отметил глава управы. Здесь разделят потоки пешеходов и машин, причем пешеходные участки «выгородят озеленением» (вероятно, газонами).

При этом парковочные места управа намерена максимально сохранить. В том числе, по просьбе жителей ближайших домов и для приезжающих в поликлинику (которая сейчас закрыта на капремонт). Летом на встрече с жителями, где обсуждалась перспектива благоустройства пешеходной зоны, представители управы говорили, что расширять парковку у 4-го торгового за счет газонов не планируется.