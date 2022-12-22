Пешеходов и машины возле ТЦ в 4-м микрорайоне разделят газонами. Стали известны некоторые подробности благоустройства пешеходной зоны 22.12.2022 ZELENOGRAD.RU

О некоторых деталях масштабного благоустройства пешеходной дороги, проходящей внутри всего 4-го микрорайона — от Березовой аллеи до улицы Летчика Полагушина, — рассказал глава управы Матушкино Антон Гущин. Работы запланированы на следующий год, проект сейчас в разработке, но конкретные решения уже есть.

В целом благоустройство коснется всей пешеходной зоны вместе с прилегающими местными проездами, дорожками к домам, парковками и дворами у корпусов 409, 410, 414, 431, 432, 441, 442, 446, 447. Плитку на основной дорожке планируют поменять на асфальт. Все прилегающие детские и спортивные площадки обновят. Сейчас уже «достаточное количество заявок жителей по наполнению этих площадок», рассказал Гущин.

В частности:

  • «отдалят» спортивные площадки от детских
  • полностью обновят спортплощадку с воркаутом у корпуса 414
  • разделят пешеходов и машины возле ТЦ в корпусе 403А

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Участки спортивных зон немного отдалят от детских площадок, чтобы взрослые не пересекались с детьми и «не было конфликтов». Большую спортивную площадку с тренажерами и зоной паркура у корпуса 414 тоже обновят и заменят оборудование.

Пешеходная дорожка упирается в парковку у корпуса 403А (4-го ТЦ). Здесь люди идут к магазинам, сворачивают к Центральному проспекту, к переходу через дорогу, чтобы попасть в поликлинику. Идут через автостоянку. «На мой взгляд, она [стоянка] недоработана, не до конца продумана в части соблюдения интересов пешеходов и автолюбителей», отметил глава управы. Здесь разделят потоки пешеходов и машин, причем пешеходные участки «выгородят озеленением» (вероятно, газонами).

При этом парковочные места управа намерена максимально сохранить. В том числе, по просьбе жителей ближайших домов и для приезжающих в поликлинику (которая сейчас закрыта на капремонт). Летом на встрече с жителями, где обсуждалась перспектива благоустройства пешеходной зоны, представители управы говорили, что расширять парковку у 4-го торгового за счет газонов не планируется.

Что ещё известно

К пешеходной зоне прилегает еще одна торговая точка — ТЦ с «Десяточкой». Летом говорилось, что участок возле ТЦ, включая парапет, не входит в проект благоустройства. Местные жители попросили включить в проект эту территорию. Здесь тоже есть проблема парковок и прохода пешеходов. Например, можно организовать одностороннее движение вокруг ТЦ, устроить дополнительные парковочные места, расширить проезд от Березовой аллеи между корпусами 428-429 и школой 618 или сделать там разъездные карманы.

Проект благоустройства пешеходной зоны выполняет компания «Правопроект», в ноябре управа заключила с ней контракт на 4,3 миллиона рублей (начальная конкурсная цена составляла 13 млн). Эта же организация разрабатывала концепцию благоустройства — на эти работы контракт был заключен в начале сентября (начальная цена 4,3 млн, в ходе торгов снижена до 1,5 млн).

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Метки:
микрорайон 4, благоустройство, сюжет: благоуйстройство пешеходной дорожки в 4-м микрорайоне
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