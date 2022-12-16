Центр госуслуг «Мои документы» (МФЦ) откроется в Брёхово на Пятницком шоссе 20 января.

Новый офис МФЦ будет относиться уже к Химкам — Брёхово, как и другие населенные пункты Луневского и Кутузовского сельских поселений с 2023 года «перейдут» из Солечногорского округа в Химки.

Адрес — Брёхово, строение 83 М. Местным жителям этот адрес знаком — до ноября здесь уже работал солнечногорский МФЦ, но полтора месяца назад его закрыли. Вероятно, закрытие было связано с переподчинением Химкам.

С декабря также закрылся офис МФЦ в Андреевке, а на смену ему заработал МФЦ в Голубом.