Новый МФЦ открылся в Голубом. Он заменит закрытые «Мои документы» в Андреевке и Брёхово
Центр госуслуг «Мои документы» (МФЦ) откроется в Брёхово на Пятницком шоссе 20 января.
Новый офис МФЦ будет относиться уже к Химкам — Брёхово, как и другие населенные пункты Луневского и Кутузовского сельских поселений с 2023 года «перейдут» из Солечногорского округа в Химки.
Адрес — Брёхово, строение 83 М. Местным жителям этот адрес знаком — до ноября здесь уже работал солнечногорский МФЦ, но полтора месяца назад его закрыли. Вероятно, закрытие было связано с переподчинением Химкам.
С декабря также закрылся офис МФЦ в Андреевке, а на смену ему заработал МФЦ в Голубом.
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