На присоединенной новой территории (слева от въезда на территорию картодрома, со стороны леса) сейчас расположены трассы для мотоспорта и для багги. Часть средств субсидии пойдёт на развитие этой территории — благоустройство, освещение, ограждение. Там будет построено еще одно административное здание в дополнение к тем, которые появились на картодроме в 2021 году.

В планах также покупка новой техники на оставшуюся часть субсидии: картов для детей и взрослых 6 и 9 л.с., детских и взрослых квадроциклов.

«Мы планируем серьёзно обновить парк картов, — поясняет Алексей Сысоев, директор ГБУ „Талисман“, в составе которого работает картодром. — Сейчас для проведения соревнований и для занятий нам нужны как минимум десять одинаковых машин, с ними мы сможем проводить внутриклубные гонки. Думаем и над тем, чтобы обновить парк багги — это необходимо для занятий бесплатной детской секции, наши багги уже морально и технически устарели».

В этом году на картодроме заработала платная школа картинга для детей и для взрослых под руководством Юрия Ставровского — прославленного первого тренера сборной СССР по картингу. Сегодня в школе картинга занимается 30 детей. «На нового тренера пришли новые ученики — он очень опытный, умеет объяснять и увлечь, и мы хотим развивать это направление» , — рассказывает Алексей Сысоев. Занятия школы картинга проходят каждое воскресенье и продолжаются даже зимой. Дети занимаются на картах, взрослые — на французских картах (Sodi, 13 л.с.).

Каждый месяц в Назарьево проходят открытые любительские гонки SODI Talismankart, вокруг них уже сложилось сообщество зеленоградцев и жителей ближайших городов вокруг Зеленограда. В каждой гонке участвует до двух десятков спортсменов-любителей, и это еще одно из перспективных направления для развития, для которого пригодится новая техника.

Мототрасса на присоединенных 2,7 га тоже сохранится — сейчас там проводятся частные тренировки школы Motopraktika, а в будущем картодром собирается сотрудничать с их организаторами. Этот вид спорта тоже вполне востребован, но в парке картодрома нет мотоциклов, а в штате — квалифицированных тренеров, так что там решили выстроить взаимоотношения с уже существующей мотошколой, которая продолжит проводить свои занятия.

Присоединение к картодрому большой дополнительной территории в 20 гектаров со стороны реки Сходня и Восточной коммунальной зоны пока отложено. В дальнейшем на этой территории планируется устроить еще несколько грунтовых трасс для гонок на разной технике, а также сделать зону отдыха на берегу пруда, электронный тир и веревочный парк, в результате чего картодром мог бы превратиться в многофункциональный всесезонный центр технических видов спорта.

В воскресенье, 18 декабря, на картодроме в Назарьево впервые пройдут большие межклубные гонки для детей на картах — юбилейный 25-й сезон их организаторы, картинг-клуб Dixxodrom, решили провести в Зеленограде. Планируется около 120 участников. «По масштабу эти гонки сопоставимы с первенством России, которое проходило у нас в июне, — говорит Алексей Сысоев. — Приглашаем зрителей на эти соревнования — посмотреть гонки, поболеть, пофотографировать. Зрелище обещает быть захватывающим!»