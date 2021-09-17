Как стать гонщиком

С 2020 года на картодроме возобновила работу бесплатная детская секция картинга. Принимают в неё ребят с 8 до 12 лет — впрочем, тут важен не возраст, а рост ребёнка, соответствующий размерам детских картов. Набор проходит в конце года, в ноябре-декабре. «На сезон формируем шесть групп по 14 человек; у нас семь детских картов, на двух детей одна машина» , — уточняет Алексей Сысоев.

Чтобы попасть в группы, необходимо в течение года скачать анкету на сайте ГБУ «Талисман» в разделе картинга, заполнить её и отправить по электронной почте. В ноябре всех приславших анкеты обзванивают и приглашают для знакомства. После отбора детей по возрасту и параметрам начинается сбор необходимых документов для заключения договора. Обязательна справка от врача о том, что у ребенка нет противопоказаний для этого вида спорта. А с начала января секция приступает к занятиям.

От родителей секция не требует дополнительных расходов, кроме покупки шлема и защиты для шеи — финансирование всего остального идёт из средств, полученных центром «Талисман» на выполнение госзадания.

Самые заинтересованные «выпускники» бесплатной секции смогут уже всерьёз заняться спортом на коммерческой основе. Партнёр картодрома, Федерация автомобильного спорта Москвы, организует школу картинга для детей от 7 до 16 лет — подготовку пилотов в профессиональной команде FPA Racing.

«В будущем мы надеемся на создание зеленоградской команды по картингу, — строит планы Алексей Сысоев. — Будет здорово, если технические виды спорта в Зеленограде перейдут на новый уровень развития, но для этого нужно еще много работать».