Многолетний ремонт зеленоградского картодрома в Назарьево завершен — построена вся обещанная инфраструктура. В ноябре-декабре пройдёт очередной набор в бесплатную детскую секцию картинга, в октябре открывается секция багги. А пока зеленоградцев приглашают на картодром посмотреть соревнования, покататься и даже отметить день рождения или провести корпоратив. Рассказываем подробно о новом спортивном объекте и грандиозных планах на его развитие.
«Хочется, чтобы жители города о нас узнали и приезжали не только на занятия, но и просто как зрители на зрелищные и красивые соревнования», — говорит Алексей Сысоев, директор спортивного-досугового центра «Талисман», в состав которого входит картодром.
Ближайшие гонки — уже в эти выходные. В субботу, 18 сентября, на картодроме с 12:00 до 18:00 пройдёт командная гонка на картах Sodi Sport — 6 hours SWS Endurance Cup. А в воскресенье, 19 сентября, состоятся соревнования АМКС (Amateurish Moscow Karting Championship): с 11:00 до 15:00 — квалификационные заезды, с 15:00 до 19:00 — финальные заезды. Доступ на картодром свободный.
Трасса картодрома действует круглый год, в том числе и зимой. «До конца теплого сезона у нас будут проходить соревнования, — поделился с „Зеленоград.ру“ Алексей Сысоев. — Для зрителей есть трибуны с креслами в живописном месте, рядом с озером. Работает кафе. В новом административном корпусе появился большой зал с панорамным видом на картодром — хотим предложить зеленоградцам проводить здесь дни рождения, корпоративные соревнования и прочие мероприятия с соревновательными заездами».
Для дружеских и корпоративных «гонок» тут имеется всё необходимое: машины, экипировка, инструктаж и техническая поддержка. Водителям выдают датчики хронометража, с помощью которых можно автоматически засекать время прохождения круга. Всё автоматизировано, лучшее время каждого участника выводится на электронном табло, выстраивается рейтинг — и можно награждать победителей.
Взрослые и детские карты, багги, а также квадроциклы и снегоходы сдают в прокат (цены — от 700 рублей за 10-минутный заезд). «Небольшая тренировочная трасса для багги расположена рядом с картодромом, — поясняет Алексей Сысоев. — А на снегоходах и квадроциклах ездят в лес — там есть 7-километровый маршрут, которая идёт по территории Зеленограда и области. Думаем, как развивать сеть маршрутов».
С 2020 года на картодроме возобновила работу бесплатная детская секция картинга. Принимают в неё ребят с 8 до 12 лет — впрочем, тут важен не возраст, а рост ребёнка, соответствующий размерам детских картов. Набор проходит в конце года, в ноябре-декабре. «На сезон формируем шесть групп по 14 человек; у нас семь детских картов, на двух детей одна машина» , — уточняет Алексей Сысоев.
Чтобы попасть в группы, необходимо в течение года скачать анкету на сайте ГБУ «Талисман» в разделе картинга, заполнить её и отправить по электронной почте. В ноябре всех приславших анкеты обзванивают и приглашают для знакомства. После отбора детей по возрасту и параметрам начинается сбор необходимых документов для заключения договора. Обязательна справка от врача о том, что у ребенка нет противопоказаний для этого вида спорта. А с начала января секция приступает к занятиям.
От родителей секция не требует дополнительных расходов, кроме покупки шлема и защиты для шеи — финансирование всего остального идёт из средств, полученных центром «Талисман» на выполнение госзадания.
Самые заинтересованные «выпускники» бесплатной секции смогут уже всерьёз заняться спортом на коммерческой основе. Партнёр картодрома, Федерация автомобильного спорта Москвы, организует школу картинга для детей от 7 до 16 лет — подготовку пилотов в профессиональной команде FPA Racing.
«В будущем мы надеемся на создание зеленоградской команды по картингу, — строит планы Алексей Сысоев. — Будет здорово, если технические виды спорта в Зеленограде перейдут на новый уровень развития, но для этого нужно еще много работать».
Зеленоградскому картодрому в Назарьево уже 30 лет, и это практически единственная профессиональная трасса в Москве и Подмосковье для заездов на картах и мини-багги, соответствующая российским и международным техническим требованиям. До последнего времени ничем кроме трассы картодром похвастать не мог — современной инфраструктуры и удобств не было, отсутствовало даже освещение.
Первый этап реконструкции провели еще в 2014—2015 годах — тогда была капитально отремонтирована сама трасса. В 2019 году начался второй большой этап: электрификация и освещение территории, прокладка инженерных коммуникаций, водопровода и канализации, обустройство спортивной инфраструктуры, необходимой для соревнований — техзон и пунктов технического контроля, помещений для спортивных комиссаров, хронометража, медицинского контроля, брифингов, а также удобств для зрителей.
С января 2020 года на трассе появился свет, стало возможно заниматься и по вечерам. Построили зрительские трибуны на 250 мест. Картодром вновь открылся — на нём возобновились занятия и гонки. Одновременно была закуплена новая техника, целый парк автомобилей — почти все машины можно брать в прокат.
Но впереди еще оставалась значительная часть ремонта. К тому же, эпидемия короновируса скорректировала сроки и планы.
На сегодняшний день вся инфраструктура картодрома полностью готова. Рядом с трассой выросло несколько новых павильонов — легковозводимых зданий, в которых разместили судейскую и хронометраж, учебные классы, администрацию, раздевалки, боксы с мастерскими, ангары для машин и инвентаря. Появились стационарные туалеты и душевые, а у въезда на картодром — гостевая парковка.
В 2018 году трасса зеленоградского картодрома получила долгожданную лицензию категории «А». «У нас уникальная по своей конфигурации трасса: на 1157 метров у неё 16 поворотов, — рассказывает Алексей Сысоев. — Участники соревнований в один голос говорят: „У вас интересно гонять, потому что на первый план выходит не класс подготовки машины и скорость, а именно мастерство пилота — тактика вхождение в повороты“»
На картодроме строят планы, как «оживить» его, проводя в Зеленограде международные и коммерческие соревнования в сотрудничестве с Московской федерацией автоспорта. Готовность трассы к зимней эксплуатации позволяет, например, пригласить сюда гонки международного чемпионата SWS (sodi world series) от французского производителя высокотехнологичных картов Sodi Sport kart. Эти соревнования проходят по всему миру и требуют хорошо подготовленной асфальтовой трассы без льда.
В ближайшее время планируется усилить освещение на трассе, поменяв светильники на яркие светодиодные лампы.
Более далёкие планы связаны с расширением картодрома — следующими на очереди стоят «земельные» вопросы. Как минимум, необходимо присоединить соседний участок в 0,5 га до Фирсановского шоссе. Выполнение требований по свободной площади критично для проведения крупных всероссийских соревнований и для улучшения инфраструктуры.
Грандиозные замыслы связаны с другим участком земли — 20 гектаров к северу от картодрома вплоть до зданий Восточной коммунальной зоны, находящихся за рекой Сходней. Речка течёт по дну низины, которая летом зарастает сплошным бурьяном. А можно наладить через неё мосты и проложить вокруг дополнительные трассы для разной техники со своей спецификой: для квадроциклов, снегоходов и багги, а может быть, и для велосипедов.
На пруду рядом с картодромом задумано сделать зону отдыха — поставить домики, мангалы и кафе на сваях. Разместить рядом электронный тир, а в перспективе и веревочный парк с двухуровневой системой страховки. Городские власти строят планы по превращению картодрома в многофункциональный всесезонный центр технических видов спорта.