Зеленоградскому картодрому в Назарьево уже 30 лет, и это практически единственная профессиональная трасса в Москве и Подмосковье для заездов на картах и мини-багги, соответствующая российским и международным техническим требованиям. Зеленоградцам повезло: здесь проходят зрелищные автогонки, есть занятия для детей, работают серьёзные тренеры. Правда, до последнего времени ничем кроме трассы картодром похвастать не мог — современной инфраструктуры и удобств не было, отсутствовало даже освещение.
В августе 2019 года началась масштабная реконструкция, которая полностью завершится весной, но уже с января картодром открылся обновлённым. О том, что изменилось после ремонта, о грандиозных планах расширения и строительства новых трасс через речку Сходню, об истории картодрома и его новых возможностях «Зеленоград.ру» рассказал Алексей Моисеев, заместитель директора клуба «Талисман», управляющий работой картодрома.
Первый этап ремонта картодрома провели еще в 2014—2015 годах — капитально отремонтировали саму трассу длиной в 1157 метров. В 2019 году начался второй большой этап: электрификация и освещение территории, прокладка инженерных коммуникаций, водопровода и канализации, обустройство спортивной инфраструктуры, необходимой для соревнований — техзон и пунктов технического контроля, помещений для спортивных комиссаров, хронометража, медицинского контроля, брифингов, а также удобств для зрителей.
На картодроме обновками гордятся: с января на трассе уже есть свет, заниматься можно и по вечерам. До этого более чем 30 лет картодром работал на местных электрогенераторах. «Новые фонари, конечно, пока не подходят для соревнований, но для обучения их хватает, — делится Алексей Моисеев. — Для соревнований нужно добавлять мощности ламп в соответствии с требованиями, но опоры уже стоят и вся разводка есть, теперь это преодолимая проблема».
На этих же опорах установят камеры видеонаблюдения и устройства хронометража. Провода прокладывали прямо под трассой, на которой уложен особый улучшенный асфальт — специальная техника делала траншею прямо под асфальтовым полотном, не повреждая его. Весной полотно внимательно осмотрят на предмет просадки грунта.
Помимо фонарей появилось ограждение из специальной сетки, которая должна обеспечить безопасность гонщиков, если машины вылетают с трассы. Сетку с особыми характеристиками заказывали и доставляли из Екатеринбурга, где её производят. Скоро её установят вокруг всей трассы.
Достроили биржу механиков — возвышение, с которого они следят за своими пилотами. На трассе сделали судейские порты. Рядом с выездом на неё будут пункты техобслуживания, стартовый и финишный сервисные парки, весовая и закрытый парк для контроля техники, паддок для предварительной стоянки техники. Для этого предназначены несколько новых павильонов, уже заложены их фундаменты, а к лету на них установят четыре легковозводимых здания. В одном разместится судейская и хронометраж, учебные классы. В других — боксы с мастерскими, администрация.
Есть и новые трибуны для зрителей на 250 мест. На территории поставят стационарные туалеты и душевые, а у въезда на картодром планируется гостевая парковка. Там озеленят территорию: «Я за то, чтобы вместо вырубленных кустов посадить там фруктовые деревья, яблони и груши», — рассказывает Моисеев.
Крайний срок завершения ремонта — начало июня. Впервые после реконструкции этим летом на картодроме пройдут спортивные гонки: 13-14 июня — Чемпионат и первенство Москвы, 19-21 июня — этап первенства России по картингу.
Одновременно с ремонтом для картодрома закупили новую технику, которую там с гордостью демонстрируют. Целый парк автомобилей, почти все можно брать в прокат.
Попробовать себя за рулём могут и взрослые, и дети. Права для таких заездов не нужны, на картодроме выдадут комбинезон, шлем и прочую экипировку, познакомят с правилами безопасности под роспись. Из прочих правил: посетителям нужно предъявить паспорт, дети до 14 лет должны быть со взрослыми. На сайте картодрома опубликовано расписание работы трассы, цены на прокат (от 700 до 1500 рублей за 10-минутный заезд, оплата только банковскими картами).
Гостей просят обязательно уточнять прямо перед визитом, есть ли возможность покататься на прокатных машинах — не занята ли трасса, позволяет ли погода. Телефон картодрома: 8-977-755-79-44. В мокрый снег или гололедицу трассу закрывают. «Всю нынешнюю зиму температура около нуля, при ней трасса легко обледеневает, — сетует Алексей Моисеев. — Не то что обычно, когда снежно и морозы, тогда снег можно просто укатать. Трассу мы чистим от сугробов, технику для чистки и полива купили».
Прокат нужен в том числе и для того, чтобы почувствовать интерес к автоспорту и желание им заниматься. На картодроме даже готовы набирать группы и проводить занятия со взрослыми, если сложится — такие занятия будут стоить дешевле.
Жизненным стимулом для картодрома, которому в последние десятилетия жилось непросто, остаются детские тренировки. Берут детей не по возрасту, а по росту — «главное, чтобы до педалей доставал». Обычно дети начинают заниматься лет с восьми. Сегодня в шести группах обучают 75 юных гонщиков, занятия проходят по расписанию: и заезды, и теория, и физкультура в спортзале. Помимо картодрома задействована городская площадка «Талисмана» в корпусе 309. Когда поставят новые павильоны в Назарьево, все занятия переведут сюда.
«Для автоспорта нужна очень серьёзная подготовка, физическая и техническая, без неё никак, — убеждён Алексей Моисеев. — Это так кажется, что карт — просто четыре колеса, руль и мотор. На самом деле пилот должен задать около 200 настроек, чтобы правильно проехать в зависимости от погоды, температуры асфальта и других факторов».
Обучение детей осуществляется по госзаданию, поэтому сами тренировки бесплатные, экипировкой и учебными машинами картодром обеспечивает. Тем, кто нацелится на дальнейшую спортивную карьеру, помогают родители — конечно, нужно быть настоящим фанатом автоспорта, чтобы приобщить к нему своих детей, обеспечить им поддержку и сопровождать на соревнованиях, но такие семьи встречаются, и нередко.
«Хотим создать детскую команду Зеленограда, — комментирует Алексей Моисеев. — Пока от нашего города в соревнованиях участвуют только отдельные ребята, в том числе и в первенстве России».
Для детей это отличный спорт, уверен он — заманчивый и азартный повод, чтобы отвлечься от компьютеров и смартфонов, покататься на свежем воздухе. Конечно, из сотни ребят, которые приходят заниматься на картодром, единицы достигают каких-то успехов и продолжают развиваться, участвуя в соревнованиях. Тогда уже к их тренировке подключаются другие тренеры. Но всё равно все тренировки проходят здесь же, в Назарьево — в Москве больше негде.
«Можно еще тренироваться в Сочи, например, зимой, или ехать в Италию. Но когда у нас будет готова вся инфраструктура, думаю, здесь будут стоять все команды, всё будет забито шатрами и палатками, — резюмирует главный по картодрому. — Конечно, заниматься таким спортом сейчас детям сложнее. В советские времена всё было бесплатно, и кружок, и машины…»
Зеленоградский картодром построили в конце 1980-х, но история зеленоградского картинга куда длиннее: когда-то секция занималась на трассе возле Панфиловского проспекта, на месте нынешнего нового военкомата, потом у завода «Элион» (на месте нынешнего ТЦ «Панфиловский»), ездили и у завода «Ангстрем», а всероссийские соревнования проходили на Сосновой аллее рядом с 6 микрорайоном, на которой временно перекрывали движение.
Зеленоградская команда была сильнейшей, занимала на гонках призовые места. В ней состояли и сам Алексей Моисеев, и Пётр Бушланов, многократный чемпион СССР по картингу, призёр международных соревнований, победитель Кубка дружбы социалистических стран по картингу. Для зеленоградских гонщиков и при их участии в Зеленограде появился собственный отличный картодром.
Помогали с проектом трассы французы. Перепады высоты и наклон трека, углы поворотов, спуски, подъёмы, длина и ширина трассы и сейчас соответствуют не только российским, но и зарубежным стандартам — на ней можно проводить соревнования международного уровня, другой такой трассы в Москве и Подмосковье нет.
«Я сам занимался здесь и ездил, и побеждал, могу проехать эту трассу с закрытыми глазами, — рассказывает Алексей Моисеев, ныне тренер сборной России по картингу. Среди последних достижений сборной — успех на Кубке WSK, международной гонке, которая прошла в ноябре в Италии: семеро российских спортсменов приехали к финишу один за другим. По словам тренера, история картинга еще не знала такого успеха одной страны. Правда, зеленоградцев в сборной страны сейчас нет.
Международных гонок в Назарьево тоже не было с 1990-х. Для того, чтобы попасть в международный календарь, необходимо сделать взносы, принять различные инспекции, а какие могут быть проверки, если до недавнего времени здесь не было ничего, кроме самой трассы в чистом поле.
В «нулевые» картодром воззвал к правительству Москвы: трасса пришла в аварийное состояние. Одной из акций для привлечения внимания к проблеме стали массовые любительский заезды в рамках Чемпионата Москвы по картингу. «Беда трассы — качество асфальтового покрытия. Если любительские машины здесь ещё едут, то на спортивных машинах люди просто рёбра ломают», рассказывал в 2007 году в интервью «Зеленоград.ру» организатор соревнований Андрей Жаворонков. Появился первый проект масштабной реконструкции картодрома. В нём значилась и замена асфальтового покрытия, и строительство зрительских трибун — их просчитывали на 500 мест, и судейская вышка, и боксы для технического обслуживания, и прочая инфраструктура. Но с самим ремонтом никак не складывалось.
В 2009 году о планах развития картодрома заговорил префект Анатолий Смирнов. На тот момент еще существовала зеленоградская команда по картингу. Руководство картодрома помогало спортсменам, компенсируя до половины немаленьких затрат на технику и оснащение. Детей тренировали на стареньких картах, мечтая обновить парк машин. Через год работа картодрома встала.
В 2011 году картодром передали муниципалитету Савёлки. Был сделан ремонт асфальта на учебной площадке, обновили газоны и ограждения, разметку трассы. Основные работы по восстановлению самой трассы до категории, соответствующей масштабным спортивным соревнованиям, стоили гораздо больше, и лоббировать их начали местные депутаты. Сумму на создание проекта озвучили в 35 миллионов. Мэр Собянин в ответ попросил быть скромнее, поскольку оплачивать реконструкцию предстояло городу.
В результате до капитального ремонта покрытия трассы дело дошло только в 2014—2015 году, после чего в 2018 году она получила долгожданную лицензию как трек для супермото и трасса категории «А» для картинга. К созданию инфраструктуры, в первую очередь трибун, а затем и всех инженерных коммуникаций, получилось приступить лишь в 2018—2019-м году — история реконструкции заняла более десяти лет.
Грандиозные замыслы на будущее картодрома связаны с большим участком земли, который еще только собираются передать картодрому — 20 гектаров к северу от нынешней трассы вплоть до зданий Восточной коммунальной зоны, находящихся за рекой Сходней. Речка течёт по дну низины, которая летом зарастает сплошным бурьяном. «Столько земли простаивает, а можно сделать мосты и еще несколько грунтовых трасс для гонок на разной технике», — мечтает Алексей Моисеев.
Впрочем, это не просто мечты. План развития дополнительной территории на картодроме уже продумывают, прорабатывается проект и техзадание, реализовать их рассчитывают до 2023 года в рамках столичной программы «Мой район». Много усилий в осуществление этих планов вкладывает «Талисман» и его директор Евгений Махов.
«Мы хотим сделать на новом участке еще четыре отдельных трассы для разной техники со своей спецификой. Карты и супермото будут ездить по существующей трассе, а остальным — квадроциклам, снегоходам, багги — не нужен асфальт, им нужен грунт. Для багги сделаем двухкилометровую трассу через реку и обратно, — Алексей Моисеев чертит в воздухе направления и будущие треки. — Вон там будет проходить трасса для квадроциклов. Может быть, будет и трасса для велосипедистов, мы уже ведём об этом переговоры. А на нашем пруду хотим сделать зону отдыха: поставить домики, мангалы и кафе на сваях. Можно будет проводить самые разные соревнования, привлечь зеленоградцев к досугу и техническому спорту, чтобы они могли и спортом позаниматься, и отдыхать».
Пруд — небольшой искусственный водоём под боком у картодрома, на уровень выше поймы реки, никак с ней не сообщающийся. Когда-то это был котлован-снегохранилище, вырытый для складирования снега со всего города, потом снег стали свозить в другое место, но вода не ушла — возможно, на дне есть природные ключи. Пруд постепенно очистился — по словам Алексея Моисеева, в нём есть рыба, живут утки, прилетают цапли.
Городские власти строят планы по превращению картодрома в многофункциональный всесезонный центр технических видов спорта. Кроме машин, гонок и гонщиков здесь уже в ближайшее время появится электронный тир, а в перспективе и веревочный парк с двухуровневой системой страховки. Главное, чтобы все планы осуществились — поддержка города и депутатов у «Талисмана» есть, первый большой шаг в развитии картодрома уже сделан.
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