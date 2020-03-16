Впрочем, это не просто мечты. План развития дополнительной территории на картодроме уже продумывают, прорабатывается проект и техзадание, реализовать их рассчитывают до 2023 года в рамках столичной программы «Мой район». Много усилий в осуществление этих планов вкладывает «Талисман» и его директор Евгений Махов.

«Мы хотим сделать на новом участке еще четыре отдельных трассы для разной техники со своей спецификой. Карты и супермото будут ездить по существующей трассе, а остальным — квадроциклам, снегоходам, багги — не нужен асфальт, им нужен грунт. Для багги сделаем двухкилометровую трассу через реку и обратно, — Алексей Моисеев чертит в воздухе направления и будущие треки. — Вон там будет проходить трасса для квадроциклов. Может быть, будет и трасса для велосипедистов, мы уже ведём об этом переговоры. А на нашем пруду хотим сделать зону отдыха: поставить домики, мангалы и кафе на сваях. Можно будет проводить самые разные соревнования, привлечь зеленоградцев к досугу и техническому спорту, чтобы они могли и спортом позаниматься, и отдыхать».

Пруд — небольшой искусственный водоём под боком у картодрома, на уровень выше поймы реки, никак с ней не сообщающийся. Когда-то это был котлован-снегохранилище, вырытый для складирования снега со всего города, потом снег стали свозить в другое место, но вода не ушла — возможно, на дне есть природные ключи. Пруд постепенно очистился — по словам Алексея Моисеева, в нём есть рыба, живут утки, прилетают цапли.

Городские власти строят планы по превращению картодрома в многофункциональный всесезонный центр технических видов спорта. Кроме машин, гонок и гонщиков здесь уже в ближайшее время появится электронный тир, а в перспективе и веревочный парк с двухуровневой системой страховки. Главное, чтобы все планы осуществились — поддержка города и депутатов у «Талисмана» есть, первый большой шаг в развитии картодрома уже сделан.