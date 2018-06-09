Начать ремонт картодрома в Назарьево планируется во второй половине июля и закончить в декабре. Работы будут вестись большей частью на трассе — предстоит полностью электрифицировать картодром и поставить трибуны.
Ремонт картодрома планируется уже несколько лет, сейчас завершаются конкурсы на проектирование. По сметам, должны быть устроены трибуны, ограждения, служебные помещения, системы видеонаблюдения, фиксации результатов и освещения, а также тротуары и стационарный общественный туалет. До сих пор картодром работал на местных электрогенераторах. Будут ли выполнены все эти работы, пока неизвестно, пока первоочередные задачи — это электроснабжение и трибуны, сообщили Zelenograd.ru в администрации картодрома. Реконструкция должны закончиться к 1 декабря. Если трасса освободится раньше, то занятия возобновятся до декабря.
В 2015 году на картодроме отремонтировали трассу (1157 метров), закупили спецтехнику. Это позволило организовать детскую секцию по картингу. Но второй этап реконструкции со строительством инфраструктуры и устройством освещения отложили до 2018 года.
Сейчас, кроме бесплатных занятий, на картодроме проходят соревнования — в том числе, кубок Зеленограда по картингу, в прошлом году проходил этап чемпионата России по супермото также его сдают для заездов на картах или мотоциклах. Трасса имеет лицензию категории «А» Российской Автомобильной Федерации и соответствует требованиям безопасности для проведения официальных спортивных соревнований.
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