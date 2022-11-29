С 1 января 2023 года стоимость содержания жилых помещений (общедомового имущества) вырастет на 11%, а ежемесячная плата на капитальный ремонт домов — на 15%. Остальные коммунальные услуги (вода, электричество, отопление, мусор) подорожают уже с 1 декабря. Соответствующие постановления выпущены правительством Москвы.
Содержание жилого помещения подорожает на 11%. Приводится цена за 1 квадратный метр общей площади квартиры в месяц
- квартира в доме со всеми удобствами: на 1 этаже — 26,50, на остальных этажах — 31,63.
- дом без мусоропровода: 23,41 и 28,54 соответственно
- дом без лифта — 26,50
- дом без лифта и мусоропровода — 23,41
В платежках, правда, к этому тарифу прибавят плату за вывоз мусора. Например, ставка содержания жилого помещения для собственника квартиры выше первого этажа будет 31,63 (содержание) + 7,29 (мусор) = 38,92. Хотя обещали прописывать мусор в платежках отдельной строкой. Кстати, вывоз мусора подорожает уже с 1 декабря — с 7,27 до 7,29 за кв.м.
Взнос на капитальный ремонт жилых домов подорожает почти на 15% - с 20,99 до 24,09 рублей за квадратный метр общей площади. Год назад эту минимальную ставку подняли на 7%. Два года назад — на 3,7%.
Плата за пользование жилым помещением для нанимателей (неприватизированные квартиры) подорожает на 20% — с 29,06 до 35 рублей за 1 кв. метр общей площади квартиры в месяц (для Москвы за пределами Третьего транспортного кольца).
18 октября 2020, 13:03
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в российскую трехстороннюю комиссию разъяснение о предельном повышении цен на услуги ЖКХ. Речь о тарифах, которые будут устанавливаться в 2021–2023 годах.
Согласно документу, рост совокупной платы населения за услуги ЖКХ в 2021–2023 годах не должен превысить уровень годовой инфляции.Так, предельное увеличение тарифов на электричество в стране должно соответствовать прогнозу социально-экономического развития страны до 2024 года. По расчетам экспертов, рост должен составить не более 4% в год, пишет «Российская газета» в материале от 17 октября.
https://iz.ru/1075167/2020-10-18/fas-otcenila-predelnyi-rost-tarifov-na-uslugi-zhkkh-do-2023-goda
Отредактировано: 29-11-2022, 16:13