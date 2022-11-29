Содержание жилого помещения для собственников квартир

Содержание жилого помещения подорожает на 11%. Приводится цена за 1 квадратный метр общей площади квартиры в месяц

квартира в доме со всеми удобствами: на 1 этаже — 26,50, на остальных этажах — 31,63.

дом без мусоропровода: 23,41 и 28,54 соответственно

дом без лифта — 26,50

дом без лифта и мусоропровода — 23,41

В платежках, правда, к этому тарифу прибавят плату за вывоз мусора. Например, ставка содержания жилого помещения для собственника квартиры выше первого этажа будет 31,63 (содержание) + 7,29 (мусор) = 38,92. Хотя обещали прописывать мусор в платежках отдельной строкой. Кстати, вывоз мусора подорожает уже с 1 декабря — с 7,27 до 7,29 за кв.м.